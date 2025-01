Il contributo verrà assegnato a chi conseguirà il titolo di studio in corso ed è risultato beneficiario di borsa di studio. L’ateneo investirà allo scopo 1,5 milioni

«L’Università della Calabria conferma il suo impegno a supporto degli studenti, garantendo l'assegnazione del premio di laurea a tutti gli idonei». Lo annuncia in una nota l’Unical: si tratta, nello specifico, di un contributo integrativo che in passato veniva attribuito solo ad una piccola percentuale degli aventi diritto. Dal 2019, invece, anno di inizio del mandato del rettore Nicola Leone, l’Ateneo assicura ininterrottamente un sostegno economico a chi consegue il titolo di studio in corso ed è risultato idoneo beneficiario di borsa di studio nello stesso anno accademico.

Sono ben 563, con un incremento di oltre 150 unità rispetto all’anno precedente, i laureati dell’a.a. 2023/2024 che beneficeranno di questo riconoscimento e che riceveranno un importo che può arrivare ad un massimo di 4mila euro. La spesa complessiva per l’ateneo ammonterà a 1,5 milioni di euro.

Gli studenti possono verificare il proprio posizionamento nelle graduatorie definitive accedendo al Portale dei Servizi Online del Centro Residenziale o tramite l’app Unical Life. I vincitori del premio sono invitati ad inserire su Esse3 entro il 7 febbraio 2025 le coordinate di un conto corrente nazionale (IBAN IT) intestato o cointestato.

La copertura totale dei premi di laurea è solo una delle tante iniziative messe in campo dall’Unical a tutela del diritto allo studio, fanno sapere dall’ateneo. Entro marzo, infatti, è attesa la formalizzazione dell'assegnazione all'Unical delle risorse Pnrr e della Regione Calabria che, unitamente alle risorse ordinarie ministeriali e a quelle proprie di bilancio, consentiranno anche quest'anno di scorrere le graduatorie e assegnare la borsa di studio per l’a.a. 2024/2025 a tutti gli aventi diritto.