Aperta la procedura per presentare la domanda di iscrizione e concorrere per assicurarsi subito un posto all'Unical di Rende. Le graduatorie saranno basate sul risultato del test Tolc

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2022/2023. La fase di ammissione anticipata è accessibile a tutti gli studenti che si diplomeranno quest’anno (oltre, naturalmente, a chi ha il diploma) e che avranno così la possibilità di assicurarsi, già prima di sostenere l’esame di maturità, un posto nel corso di laurea prescelto.

Le graduatorie saranno elaborate in base ai risultati dei Tolc (Test on line Cisia), per cui è necessario – per partecipare alla fase di ammissione anticipata – prenotare e sostenere il test, che si svolgerà da remoto (Tolc@casa).