Nessuna università italiana tra le prime cento del mondo, ma un sistema accademico che riesce comunque a piazzare 42 atenei nella top 1000. È la fotografia restituita dalla nuova edizione dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU), la classifica internazionale elaborata dalla ShanghaiRanking Consultancy.

Il dato più interessante per la Calabria riguarda l'Università della Calabria, che conquista un posto nella fascia 701-800 della graduatoria mondiale. Un risultato che colloca l'ateneo di Rende tra le università italiane presenti nelle prime 800 posizioni internazionali.

Per l'Università della Calabria si tratta dunque di una presenza importante in una delle principali classifiche internazionali dedicate alla qualità della ricerca universitaria.

La Sapienza prima in Italia, ma fuori dalla top 100

A guidare la graduatoria nazionale è La Sapienza di Roma, che occupa il 153° posto a livello mondiale. Alle sue spalle figurano l'Università di Padova e il Politecnico di Milano, inserito nella fascia 201-300.

Seguono l'Università di Bologna, la Statale di Milano, la Federico II di Napoli, Pisa e Torino.

Il primo dato da sottolineare, tuttavia, è proprio l'assenza di un ateneo italiano dalle prime cento posizioni. Per trovare la prima università del nostro Paese bisogna infatti scendere fino al 153° posto.

L'Unical tra le migliori 800 università del mondo

La presenza dell'Università della Calabria nella fascia 701-800 rappresenta uno degli elementi di maggiore interesse per il sistema universitario regionale.

L'Unical precede, nella graduatoria per fasce riportata nel ranking, diversi atenei italiani. Nella fascia 701-800 sono presenti anche altre università italiane, mentre tra 801 e 900 si trovano, tra le altre, Cagliari, Messina, Modena e Reggio Emilia e Salerno.

Il risultato assume particolare rilievo anche considerando la dimensione del confronto: l'ARWU prende in esame oltre 2.500 università nel mondo e ne seleziona mille per la graduatoria finale.

Per l'ateneo calabrese, quindi, il posizionamento nella fascia 701-800 significa essere stabilmente all'interno del gruppo delle università che il ranking considera tra le migliori a livello globale.

Harvard, Stanford e Mit dominano la classifica

In cima alla graduatoria internazionale non cambia il copione degli ultimi anni. Il podio è interamente statunitense, con Harvard University al primo posto, seguita da Stanford e dal Massachusetts Institute of Technology.

La prima università europea è Cambridge, quarta assoluta. Seguono Berkeley, Princeton e Oxford.

A completare le prime dieci posizioni sono Columbia University, University of Chicago e California Institute of Technology.

La distanza rispetto alle università italiane rimane dunque significativa, soprattutto nelle posizioni di vertice.

Cina al primo posto per numero di atenei

Se si considera invece il numero complessivo di università presenti tra le prime mille, il quadro cambia.

La Cina è il Paese con il maggior numero di atenei nella graduatoria, ben 234, davanti agli Stati Uniti, che ne contano 187.

In Europa il Regno Unito raggiunge quota 57, la Germania 51 e l'Italia 42.

Un dato che conferma la presenza significativa del sistema universitario italiano nel panorama internazionale, pur senza una rappresentanza nelle prime cento posizioni.

La ricerca è il cuore della valutazione

L'ARWU non misura soltanto la notorietà degli atenei, ma utilizza indicatori legati soprattutto alla loro attività scientifica.

Tra i parametri considerati figurano i premi Nobel e le medaglie Fields ottenuti da ex studenti e ricercatori, il numero di studiosi altamente citati, le pubblicazioni sulle riviste Nature e Science e altri indicatori legati alla produzione e alla qualità della ricerca.

È proprio su questo terreno che l'Unical si confronta con università molto più grandi e con una tradizione accademica internazionale consolidata.

Le migliori 10 università al mondo

Università di Harvard (Usa) Università di Stanford (Usa) Massachusetts Institute of Technology (Usa) Università di Cambridge (Regno Unito) Università della California, Berkeley (Usa) Università di Princeton (Usa) Università di Oxford (Regno Unito) Università della Columbia (Usa) Università di Chicago (Usa) Istituto di Tecnologia della California (Usa)

L'elenco delle università italiane nel ranking