Si impennano i costi delle strutture ricettive in Calabria. Tra Tropea, Capo Vaticano e Soverato gli affitti schizzano verso l’alto, mentre anche le località più economiche registrano rincari fino al 50%. Il caso dell’hotel del Basso Tirreno cosentino: 1100 euro per due notti

Con l'arrivo della settimana di Ferragosto, la Calabria si prepara ad accogliere migliaia di turisti. Anche quest'anno la regione si conferma tra le mete più richieste dell'estate, ma trascorrere una vacanza sul mare è diventato sempre più costoso. La forte domanda ha fatto lievitare i prezzi e, rispetto ai primi giorni di agosto, le tariffe per il periodo centrale del mese aumentano fino al 50%.

Per affittare un appartamento si spendono in media tra 140 e 190 euro a notte, con costi settimanali che oscillano dagli 800 ai 2.200 euro. Nelle località più rinomate, però, i prezzi salgono ancora: a Tropea, Capo Vaticano e Soverato, tra le destinazioni più richieste da turisti italiani e stranieri, una settimana può superare facilmente i 2.500 euro.

Una villetta o un trilocale a pochi passi dalla spiaggia, durante la settimana di Ferragosto, può arrivare a costare fino a 2.500 euro. Se poi l'alloggio dispone di vista mare o accesso diretto alla spiaggia, il conto cresce ulteriormente.

Più contenuti i prezzi lungo la costa tirrenica cosentina, molto apprezzata dalle famiglie calabresi e del Sud Italia, dove una sistemazione si trova mediamente tra gli 80 e i 160 euro a notte.

Esistono anche soluzioni più economiche, come il litorale reggino, la fascia ionica meridionale o le strutture dell'entroterra, a pochi chilometri dal mare. In questi casi il risparmio è possibile, ma con un compromesso: l'auto diventa indispensabile per raggiungere la spiaggia ogni giorno.

Non mancano, infine, offerte che fanno discutere per il costo. In una struttura del basso Tirreno cosentino, ad esempio, un soggiorno di due notti, dal 15 al 17 agosto, per una famiglia composta da due adulti e due bambini arriva a costare 1.116 euro. Colazione inclusa.

Il mare della Calabria resta uno dei più belli d'Italia. A cambiare, però, è il prezzo da pagare per goderselo nella settimana più richiesta dell'estate. E per molte famiglie, quest'anno, il vero lusso è proprio riuscire a concedersi una vacanza ad agosto.