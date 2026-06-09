Al via le riprese che coinvolgeranno anche un centinaio di figuranti, selezionati attraverso un casting che ha raccolto circa mille candidature. Caffo: «Progetto che avrà un seguito». Il lancio il 25 giugno a livello internazionale

«Pizzo meritava una valorizzazione di questo livello. Le sue bellezze culturali e naturali si sposano perfettamente con un prodotto che rappresenta un'eccellenza della Calabria nel mondo. C'è anche un importante aspetto sociale: il messaggio che vogliamo trasmettere è che la Calabria può e deve crescere, e che Pizzo merita di essere inserita stabilmente nei grandi circuiti del turismo internazionale. È la collocazione naturale per una città meravigliosa come la nostra». È grande la soddisfazione del sindaco Sergio Pititto, dopo che la sua Pizzo è stata scelta per fare da cornice alle riprese del nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo.

Un progetto che porta nel cuore della cittadina tirrenica una delle più importanti produzioni pubblicitarie realizzate negli ultimi anni dal Gruppo Caffo. Il primo ciak è scattato tra vicoli, scorci sul mare e piazze del centro storico, trasformati nel set della nuova campagna internazionale destinata a raggiungere i mercati di tutto il mondo.

«Ringrazio il Gruppo Caffo per aver scelto Pizzo come location della nuova campagna pubblicitaria del Vecchio Amaro del Capo. Credo che questo progetto riesca a coniugare due grandi valori: la tradizione e l'innovazione di una grande azienda. Caffo rappresenta un'autentica ambasciatrice dell'eccellenza calabrese nel mondo e avere la possibilità che uno spot di questa portata venga ideato, creato e realizzato nella nostra città ci riempie di orgoglio», aggiunge il primo cittadino a margine della conferenza stampa per la presentazione dello spot.

La nuova campagna, intitolata “Aggiungi un Capo a tavola”, punta sulla convivialità e sul senso di appartenenza. Al centro del racconto c'è una lunga tavolata che attraversa un borgo affacciato sul mare, simbolo di una comunità che si ritrova e di una festa che cresce grazie al desiderio di stare insieme. La Calabria diventa così protagonista assoluta, con i suoi colori, i suoi paesaggi e quell'identità mediterranea che da sempre accompagna il marchio.

A presentare il progetto è Lorenzo Lazzarini, produttore esecutivo di Daytona, la società impegnata nella realizzazione della campagna. «Cambiamo location di pochi chilometri rispetto all'ultima campagna. Quattro anni fa eravamo a Tropea, oggi siamo nella splendida cornice di Pizzo. Ancora una volta la Calabria si conferma una terra di straordinaria esclusività e bellezza».

Un legame con il territorio confermato anche dall'ampia partecipazione alle selezioni per figuranti e attori. Sul set saranno coinvolte circa cento persone, scelte attraverso un casting che ha raccolto oltre mille candidature in pochi giorni.

«Abbiamo registrato una selezione molto ampia e una risposta generosa da parte di persone provenienti da tutta la Calabria e anche da altre regioni», racconta Lazzarini. Sui contenuti della campagna il riserbo resta massimo, ma qualche anticipazione arriva comunque: «Ci sarà tanta Calabria, tanto colore e una nuova musica con ritmi ancora più accattivanti».

Le riprese si stanno svolgendo in diverse località del territorio. «Abbiamo concluso la prima giornata alla Tenuta delle Grazie di Curinga e proseguiremo nel centro storico di Pizzo. La campagna sarà lanciata il 25 giugno in tutto il mondo».

La colonna sonora rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. La composizione originale, firmata dal deejay Sautufau e realizzata al Cube Studio, fonde sonorità mediterranee, influenze latine e richiami tribali con elementi della tradizione musicale del Sud Italia. Tarantelle, chitarre e atmosfere tipiche del Mediterraneo vengono reinterpretate in chiave contemporanea per accompagnare una storia che punta a parlare a pubblici diversi mantenendo un forte legame con le radici del marchio.

Il concept creativo è stato sviluppato da PubliOne, agenzia che affianca il Gruppo Caffo da oltre quindici anni. L'idea prende ispirazione da una delle scene più celebri di “Hair”, il film di Miloš Forman entrato nell'immaginario collettivo, reinterpretandone lo spirito di partecipazione e condivisione. Quando il pranzo sembra finire, infatti, la convivialità dà vita a una nuova festa ancora più coinvolgente.

A raccontare il significato della campagna è anche Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: «Questo spot parla naturalmente del nostro prodotto, ma anche del nostro territorio e di quei momenti speciali che l'arrivo del Vecchio Amaro del Capo a tavola riesce a rendere ancora più memorabili. Senza svelare troppo, posso dire che la storia si svilupperà tra ambienti interni ed esterni e coinvolgerà direttamente la popolazione di Pizzo, la località che abbiamo scelto come scenario della campagna. Durante lo spot tutti collaboreranno aggiungendo progressivamente tavolini a una grande festa che non dovrà finire mai. I tavolini partiranno simbolicamente dalla Calabria, interpretando pienamente il significato della campagna, ma il racconto proseguirà anche oltre, perché questo progetto avrà un seguito».

Una scelta, quella di Pizzo, che affonda le radici anche nel rapporto storico tra il territorio e la famiglia Caffo. Il nuovo film pubblicitario punta infatti a valorizzare i luoghi che hanno accompagnato la crescita dell'azienda e a rafforzare il legame tra il brand e la Calabria, raccontando paesaggi, persone e relazioni autentiche attraverso riprese quasi interamente realizzate dal vivo.

Alla regia c'è lo spagnolo Marco De Aguilar, professionista che vanta esperienze nel cinema, nella televisione e nella pubblicità internazionale. Protagonista dello spot sarà invece Federica Posca, ballerina, coreografa e attrice calabrese che nel corso della sua carriera ha lavorato tra televisione, teatro e grandi eventi nazionali, dai palcoscenici della Scala di Milano e dell'Opera di Roma fino al Festival di Sanremo.

Entusiasta della scelta della location anche Pippo Caffo, presidente del Gruppo: «Desidero ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale di Pizzo per l'accoglienza ricevuta. Quando mi è stata proposta questa località sono stato felicissimo. Pizzo è, a mio avviso, l'unica vera città marinara della Calabria, perché possiede tutte le caratteristiche che identificano una grande città di mare. Ogni volta che arrivo qui mi sembra di respirare l'atmosfera della Costiera Amalfitana: i vicoli, gli scorci e il fascino del centro storico mi hanno sempre trasmesso una bellissima impressione».

Tra mare, tradizione, musica e partecipazione popolare, la nuova campagna mondiale di Vecchio Amaro del Capo si prepara così a portare ancora una volta la Calabria sotto i riflettori internazionali, scegliendo Pizzo come scenario di un racconto che mette al centro il piacere della condivisione.