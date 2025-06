In vista del prestigioso evento, in programma a Roma il 12 giugno, intervista negli studi de LaCapitale con il presidente Patitucci. Focus anche su violenza online e bullismo

Negli studi de LaCapitale a Roma, continua la carrellata di interviste agli ospiti e i protagonisti dell’evento “Il goal della vita” che avrà luogo il prossimo 12 giugno a Roma, sulla splendida terrazza del Pincio con la collaborazione del network LaC e de LaCapitale. L’ospite di oggi è il presidente dell’associazione IURIS – Antonio Patitucci. IURIS è un’organizzazione culturale no profit che da anni opera in prima linea per la tutela delle vittime e la promozione della legalità.

L’impegno dell’associaizone Iuris

Durante l’intervista condotta magistralmente dal giornalista Massimo Colonna, il presidente Patitucci ha delineato la missione e le attività di IURIS, sottolineando il valore sociale del lavoro dell’associazione: «IURIS è un’associazione culturale no profit si occupa di tutelare tutte le vittime del dovere e quindi parliamo di vittime di guerra, qualunque vittima per il contrasto al crimine diffuso, organizzato e al terrorismo. Quindi si occupa anche delle famiglie delle vittime lì dove sia necessaria la solidarietà, ma si occupa anche e in modo importante di diffondere la cultura della legalità e della sicurezza in termini di prevenzione e di formazione per le nuove generazioni scolastiche».

Un impegno che va oltre l’assistenza diretta alle vittime, e che punta con decisione a costruire una coscienza civica nuova, soprattutto tra i più giovani. In un’epoca in cui le minacce si spostano sempre più sul piano digitale e relazionale, la prevenzione assume un ruolo centrale.

Violenza online e bullismo

Il presidente ha evidenziato come le emergenze attuali riguardino fenomeni in espansione come la violenza online e il bullismo, collegati spesso alla crescente incidenza della violenza di genere:

«Oggi parliamo di revenge porn, di reati sulla rete, parliamo di bullismo e all’attenzione del governo delle politiche della sicurezza questo diffondersi della violenza di genere. Abbiamo moltissime donne che purtroppo ahimè sono vittime della violenza di uomini, la formazione sotto questo punto di vista anche in termini di prevenzione è fondamentale.

Il Presidente, infine, rilancia l’importanza di una collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni, per costruire un contesto culturale più consapevole, in grado di riconoscere i segnali del pericolo e di reagire con responsabilità: «Parlare con i ragazzi di qualunque livello scolastico e dire che cos’è la sicurezza e che cos’è la legalità, come approcciarsi a fenomeni che possono diventare pericolosi a livello di relazioni scolastiche e a livello sociale in generale è fondamentale».

Il Goal per la vita

L’associazione, attraverso incontri, progetti educativi e assistenza legale, si propone quindi come punto di riferimento per tutte le vittime e per coloro che credono in una società fondata sul rispetto della dignità, della legalità e della sicurezza. Di questo e molto altro si parlerà il 12 giugno a Roma, alle ore 9:30, sulla splendida terrazza del Pincio. Sarà un’occasione per approfondire i temi della sicurezza, dello sport, della prevenzione e del rispetto dei diritti, alla presenza di grandi esperti del settore.