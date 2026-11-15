Oltre la cronaca e i luoghi comuni c'è la vita quotidiana degli istituti penitenziari minorili. Con l'intermediazione della Camera Penale Cantàfora, il Network LaC è entrato all'interno dell' IPM di Catanzaro, istituito nel capoluogo di Regione calabrese quasi cent'anni fa (1934).

Nato originariamente come centro di rieducazione e riformatorio giudiziario, l'istituto catanzarese è intitolato a Silvio Paternostro, capitano degli alpini decorato con medaglia d'oro al valore militare.

In questa prima tappa abbiamo sentito un rappresentante del Corpo di Polizia Penitenziaria.

«Ogni ragazzo dev’ essere seguito – dichiara un rappresentante del Corpo della Polizia Penitenziaria autorizzato a parlare ma con protezione dei dati personali – Rieducazione si ma soprattutto sensibilità, perché se non lo segui e non gli insegni praticamente le cose non si realizza nulla. Anche se sono rinchiusi, occorre fargli capire che la mente va oltre le mura».

Un compito delicato e molto difficile che presuppone severità ma anche animo sensibile.

«Noi non possiamo fare distinzione, perché per noi sono tutti uguali. Non esiste marocchino, tunisino, algerino, indiano, rom o italiano: sono tutti uguali. Perciò dobbiamo comportarci con tutti quanti alla stessa maniera».

La rieducazione passa attraverso le opportunità offerte ai ragazzi.

«Si, anche insegnare a fare l’imbianchino, l'idraulico, l'elettricista, queste sono le cose basilari. Tu gli insegni un mestiere e gli dai la possibilità che quando uscite qua non commetta altri reati per andare a rubare o a spacciare».

Come successe ad un giovane che nel giardino dell’ IPM di Catanzaro prese in mano quasi per gioco un tagliaerba.

«Uscito di qua si trasferì in Francia perché aveva dei parenti – continua l’agente – Mesi dopo ha scritto una lettera all'educatore ringraziandomi.Aveva trovato un lavoro come giardiniere. Questo ti dà la soddisfazione e la certezza di aver lavorato bene e di aver insegnato qualcosa di buono e di utile al loro reinserimento onesto nella società civile».