Il dirigente Filippo Nesci, sospeso dalle funzioni di Comandante della Polizia Municipale, con effetto immediato e per la durata di 90 giorni, in attesa dell'esito della valutazione da parte dell'U.T.G.

VIBO VALENTIA - Nuova sospensione dall’incarico del servizio di Polizia Municipale, al Comandante di Vibo Valentia, Filippo Nesci (nella foto).Poco più di un mese fa, era stato lo stesso Prefetto Giovanni Bruno a revocare la qualifica al dirigente Nesci per la mancata sorveglianza della stazione ferroviaria di Vibo Pizzo . In conseguenza di ciò, anche il sindaco di Vibo Nicola D’Agostino, aveva adottato un analogo provvedimento per motivi di “natura cautelare”. La nuova misura adottata anche in considerazione di una recente nota del Prefetto che ha “evidenziato l’opportunità di eliminare la situazione di incompatibilità tra le funzioni di Comandante dei Vigili Urbani e le funzioni di Dirigente Settore Patrimonio, Mercati e fiere”. Il provvedimento, firmato dal sindaco Nicola D’Agostino, “si ritiene necessario al fine di superare la situazione di possibile conflitto di interesse ed al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa nell’interesse superiore della collettività”. Al dirigente Nesci è stato confermato l’incarico del settore 5, “in considerazione del fatto , che come ben evidenziato dal Prefetto, è ancora in corso di valutazione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo, la posizione di Nesci in ordine al procedimento di revoca della qualifica di P.S.. In virtù di questo nuovo provvedimento il dirigente Filippo Nesci è stato sospeso dalle funzioni di comandante della Polizia Municipale con effetto immediato e per la durata di 90 giorni. (ci)