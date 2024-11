Palazzo Luigi Razza riceverà due cospicui finanziamenti. Serviranno ad arginare il rischio idrogeologico in alcune zone della città. Due milioni saranno destinati a via “Cancello Rosso”, un milione a Piscopio

VIBO VALENTIA - Dal 2010 al 2014. Da un accordo di programma quadro al finanziamento. Anzi due. A distanza di 4 anni il comune di Vibo Valentia riceve una cospicua somma da investire per la messa in sicurezza del territorio. Due milioni di euro saranno destinati al consolidamento del costone sottostante via Cancello Rosso e dell’area dell’ex Autostello. Un milione di euro servirà per la mitigazione del rischio frana della zona nord della frazione Piscopio. (ab)