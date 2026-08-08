Domenica 9 agosto torna la terza edizione del Music & Cooking Festival. Sul palco Skifters, Bruno & the Souldiers e Mosaique, mentre concerti e performance itineranti animeranno l’intera area portuale. Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche regionali

Vibo Marina si prepara a vivere una nuova serata tra musica, gastronomia e spettacoli sul lungomare. Domenica 9 agosto torna infatti la “Notte Blu Music & Cooking Festival”, manifestazione giunta alla terza edizione e organizzata con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e il contributo degli assessorati al Turismo e al Commercio.

L’evento, a ingresso gratuito, interesserà il lungomare e l’area portuale di Vibo Marina, trasformati per una sera in un grande spazio dedicato alla musica dal vivo, alle performance itineranti e alle produzioni enogastronomiche calabresi.

Il cuore della programmazione musicale sarà il palco centrale allestito in via Cristoforo Colombo, dove i concerti prenderanno il via alle 22.30. Tra i protagonisti ci saranno gli Skifters, che presenteranno in anteprima alcuni brani del nuovo album “Medioevo”. A seguire si esibiranno Bruno & the Souldiers e i Mosaique. La parte conclusiva della serata sarà invece affidata al dj set di Micky Tomeo.

Musica anche nelle aree diffuse del festival

La formula della Notte Blu non sarà però concentrata soltanto sul palco principale. Lungo tutta l’area della manifestazione saranno infatti predisposte diverse postazioni musicali, con esibizioni pensate per accompagnare il pubblico durante la serata.

In programma Boto Cissokho con “Karamà Jelì”, un tributo dedicato a Mango e l’esibizione dei Climacus CantaBBasso. A completare l’offerta musicale saranno le performance itineranti della Kalastreet Band, che si muoverà tra le vie e le aree interessate dal festival.

Una formula diffusa, dunque, che punta a coinvolgere diversi punti del lungomare e del porto, alternando concerti, musica itinerante e momenti di intrattenimento.

Spazio alle eccellenze enogastronomiche calabresi

Accanto alla musica, una parte centrale dell’iniziativa sarà riservata al settore food & beverage. L’Area Cooking proporrà un percorso gastronomico ed espositivo dedicato alle produzioni del territorio calabrese, realizzato con il partner Cantine Ciccone.

L’obiettivo indicato dagli organizzatori è quello di affiancare allo spettacolo musicale una vetrina per le eccellenze enogastronomiche regionali, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire prodotti e sapori locali nel corso della serata.

La manifestazione anticiperà inoltre un nuovo progetto in programma nel mese di settembre. La Notte Blu sarà infatti una sorta di anteprima di “Mediterranè”, festival ideato dal direttore artistico della Veipo Promotions, Milko Lo Guarro, e promosso nell’ambito di “Calabria che incanta” della Regione Calabria.

Il nuovo appuntamento è previsto per l’11, 12 e 13 settembre 2026, quando il progetto sarà presentato nella sua formula completa.