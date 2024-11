I profughi presenti sulla nave “Diciotti” provengono soprattutto dall’Africa subsahariana. Tra di loro anche 30 donne incinte

È attraccata al porto di Vibo Marina la nave “Diciotti” della Guardia costiera con a bordo 1251 migranti salvati nel corso di sette diversi interventi nel Canale di Sicilia grazie ai quali sono stati tratti in salvo oltre 2500 persone.

A bordo anche la salma di una donna incinta e trenta donne in stato di gravidanza. La maggior parte dei profughi approdati sulle nostre coste provengono dall’Africa subsahariana. Ad accoglierli il consueto dispositivo messo in moto dalla Prefettura con il supporto di forze dell’ordine, personale sanitario, associazioni di volontariato e di protezione civile.

I migranti saranno successivamente trasferiti, secondo il Piano di riparto predisposto dal Viminale, nelle diverse strutture di accoglienza presenti su tutto il territorio nazionale: 175 in Lombardia, 125 in Campania, 125 in Lazio , 75 in Piemonte, 125 in Veneto, 100 Toscana, 100 in Puglia, 125 in Emilia Romagna, 50 nelle Marche, 25 in Abruzzo, 50 in Molise, 50 in Umbria, 25 in Basilicata. 100 rimarranno in Calabria.

Resteranno nel Vibonese invece tutti i minori non accompagnati.