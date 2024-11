L'auto, di proprietà di un 75enne del luogo, era parcheggiata in via Turati

VIBO VALENTIA - Si tratta del secondo episodio nel giro di qualche mese per il 75enne vibonese proprietario dell'unico taxi presente in città. Il veicolo, una Fiat Croma di colore bianco, è stato incendiato nella notte mentre si trovava parcheggiato in via Turati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Nazzareno Lopreiato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'atto vandalico. Lo stesso mezzo era stato dato alle fiamme il 17 aprile scorso. L' intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco aveva evitato che le fiamme investissero l'intera autovettura.