Lettera aperta di Giovanni Russo al primo cittadino e agli amministratori. ' Se non siete in grado prendetene atto'

VIBO VALENTIA - "Se la nave va a sbattere contro gli scogli, la responsabilità è del comandante. Dunque, il Sindaco di Vibo Valentia, dato il degrado in città - dai rifiuti per le strade, all'acqua potabile, passando per la biblioteca comunale e il parco urbano abbandonati - è il primo a doverne dare conto alla comunità'. Affondo durissimo del capogruppo d'opposizione Marco Talarico contro il capo dell'esecutivo e la sua giunta. ' I vibonesi devono sapere chi hanno votato perchè l'errore non sia ripetuto alle prossime consultazioni".

La lettera di Russo. A fargli eco il consigliere del PD Giovanni Russo che ha indirizzato, tra gli altri, al Sindaco e all'Assessore all'ambiente, una durissima lettera aperta, il cui contenuto integrale viene di seguito esplicato. "Egregi, il motivo che mi ha spinto a scrivere questa lettera aperta è lo stato di degrado in cui si trova la nostra città. La condizione in cui versa oggi, la nobile Monteleone è un’offesa alla sua storia e al suo prestigio e ai suoi cittadini. Ormai la nostra città è diventata una discarica a cielo aperto, con i cumuli di spazzatura presenti vicino le abitazioni, le attività commerciali, che con la stagione estiva sono delle bombe ecologiche e causano grossi problemi igienico sanitari. I nostri polmoni verdi, (Parco delle Rimembranze, Parco Urbano, Villa Gagliardi, il parco su viale Accademie Vibonesi, la passeggiata in viale della pace) che un tempo erano il vanto per noi vibonesi sono abbandonati a loro stessi. Diversi marciapiedi sono invasi dalle erbacce, praticamente non accessibili ai pedoni. Le spiagge di Vibo Marina, alle porte della stagione estiva, si presentano sporche come non mai.Ma non serve elencare tutte le criticità a voi, che come me, vivete a Vibo Valentia e dunque le conoscete meglio di me.Quella che appare oggi è una Vibo Valentia in uno stato di assoluto abbandono, causato dall’assenza di manutenzione nelle strade, nelle aiuole, nei tombini, nei marciapiedi e in tutto ciò che dovrebbe essere curato come patrimonio pubblico dei cittadini.Vibo Valentia vive, come troppe volte successo negli ultimi anni, un momento di grave disservizio legato alla raccolta dei rifiuti, alla pulizia e al decoro. Come vedete, sono tutte operazioni e servizi che andrebbero per tempo programmate e che invece nella nostra città si tramutano in emergenze. Pertanto, ritengo che chi si è assunto l’onore e l’onere di guidare Vibo Valentia, chi, ai vari livelli, ha delle responsabilità se le assuma fino in fondo davanti ai cittadini che oggi sono chiamati a pagare tasse con aliquote al massimo, per servizi inesistenti.Se non ne siete in grado, e mi rivolgo a voi destinatari della presente, prendetene atto.Non ha più senso continuare ad occupare le postazioni se non si è in grado di dare risposte alla cittadinanza vibonese che mai come oggi è stanca di essere sbeffeggiata".