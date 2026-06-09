I sottosegretari e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino hanno partecipato all’intitolazione della sede del Reparto volo dei Vigili del fuoco dell’aeroporto di Lamezia alla memoria di Santo Rogolino: «Dal Governo grande attenzione alla Calabria»

«Comprendere le esigenze di una regione molto particolare e complessa, soprattutto sul fronte della lotta agli incendi boschivi, un settore sul quale stiamo concentrando la massima attenzione». Lo hanno dichiarato i sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro nel corso di un incontro al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro, ultima tappa della prima giornata della loro visita in Calabria dedicata alle strutture territoriali del Corpo.

Insieme al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, Prisco e Ferro hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione della sede del Reparto volo dei Vigili del fuoco dell’aeroporto di Lamezia Terme alla memoria di Santo Rogolino, storico dirigente del Corpo. Successivamente si sono recati al Comando provinciale di Catanzaro, dove è stato presentato il progetto della nuova sede di servizio del Comando e della Direzione regionale dei Vigili del fuoco.

Prisco: «Servizi potenziati»

«Stiamo potenziando – ha sostenuto Prisco – servizi che sono cresciuti significativamente, in particolare quelli aeronaviganti e la flotta aerea. Sono inoltre previste nuove forniture di mezzi di ultima generazione per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza in questa regione strategica.

Per quanto riguarda gli organici del Comando di Catanzaro, la carenza è inferiore rispetto alla media nazionale. Con i prossimi corsi e le mobilità cercheremo di colmarla ulteriormente. Abbiamo avviato una politica di potenziamento degli organici dopo i tagli successivi al decreto Madia, riportando il turnover al 100% e riducendo le carenze in tutti i Comandi d’Italia, uniformandole sotto il 10%.

È un percorso avviato fin dal primo giorno di governo. C’è la massima attenzione da parte dell’esecutivo: non esistono bacchette magiche e serve tempo, ma il ritorno del turnover al 100% e il potenziamento degli organici stanno già dando maggiore respiro al personale, che svolge un servizio particolarmente delicato e pericoloso».

Ferro: «Investimenti significativi»

Per Wanda Ferro, «i Vigili del fuoco rappresentano una componente operativa fondamentale dello Stato e per questo è importante continuare a rafforzarne gli organici e valorizzarne la professionalità. Negli ultimi anni sono stati realizzati investimenti significativi, anche attraverso il Pnrr, per il potenziamento dei mezzi di soccorso, delle tecnologie e dei droni».

A sua volta, Mannino ha evidenziato: «La nostra politica è quella di svolgere incontri sul territorio per dimostrare la vicinanza del centro alle realtà locali, incontrare il personale e comprendere direttamente le esigenze del territorio».

La nuova sede del Comando provinciale e della Direzione regionale

Sul progetto della nuova sede del Comando provinciale e della Direzione regionale dei Vigili del fuoco di Catanzaro, Ferro ha aggiunto:

«La realizzazione della nuova Cittadella di Catanzaro rappresenta uno degli investimenti più importanti mai programmati per il sistema del soccorso pubblico in Calabria. Stiamo lavorando affinché entro la fine dell’anno possa essere completata la progettazione esecutiva di un’opera da 47,5 milioni di euro che consentirà di dotare il territorio di una struttura moderna, funzionale e all’avanguardia, adeguata alle esigenze di una regione particolarmente esposta ai rischi sismici, idrogeologici e agli incendi boschivi.

Allo stesso tempo, grazie agli importanti lavori di ristrutturazione in via di ultimazione, verrà ulteriormente valorizzata la storica sede del Comando provinciale di Catanzaro, che ospiterà il Distaccamento cittadino. L’obiettivo è rafforzare la presenza dei Vigili del fuoco sul territorio, investendo in sicurezza, efficienza operativa e capacità di risposta alle emergenze. La visita svolta in questi giorni insieme al sottosegretario Prisco e al Capo del Corpo nazionale conferma l’attenzione concreta del Governo verso la Calabria e verso un Corpo che rappresenta un presidio indispensabile per la tutela delle comunità».