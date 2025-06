Si era insediato a fine dicembre 2023, ma oggi è già ai saluti. La partenza del comandante della Polizia locale di Catanzaro ha dato subito la stura a dicerie e maldicenze politiche. Ma il giovane ufficiale partenopeo, destinato a dirigere la motorizzazione di Caserta sotto egida ministeriale, smorza ogni polemica e così ha argomentato al nostro Network LaC. «Sono sempre stato molto ambizioso e ho ricorso i miei sogni – ha detto Vincenzo Ruocco, comandante a Catanzaro per circa un anno e mezzo – Mettere un altro tassello nella mia crescita professionale, raggiungendo il Ministero dei Trasporti, vuol dire che un altro sogno nel cassetto che riesco a realizzare».

L’ organico più ridotto d’Italia

Con l'organico peggiore d'Italia per numero rispetto alla popolazione residente, il comando di Polizia Municipale del Capoluogo di Regione rimane in grandissima sofferenza.

«Sì, effettivamente abbiamo una carenza di organico tra il 60 e il 70 per cento, ma nonostante ciò abbiamo cercato sempre di coprire tutti i servizi. Catanzaro ha un'estensione di oltre 110 chilometri quadrati, con vari quartieri che vanno dall'attività montana in Presila sino al Lido per cui è sempre molto difficile presidiare questo vasto territorio».

La permanenza di soli 18 mesi è stata comunque fruttuosa.

«Sono stato accolto a braccia aperte sia dalla popolazione, dall'amministrazione e da tutte le istituzioni – ha continuato Ruocco – Ho avuto la possibilità di fare bellissime esperienze, sia lavorative che personali.

«Professionalità eccellenti»

Ci sono settori più performanti di altri nelle varie attività del corpo? «Tutti i settori del comando hanno un'alta professionalità, partendo dall'edilizia, dal commerciale, dall'ambiente, dalla viabilità abbiamo settori che sono veramente fiori all'occhiello. Il problema è che la carenza di organico non ci permette di essere costantemente su tutto il territorio».

«Saluto tutti con piacere»

Il comune di Catanzaro potrebbe affidare ora un incarico a tempo fiduciario oppure scorrere la graduatoria.

«Credo che l'amministrazione sia già indirizzata per trovare il nuovo comandante. Saluto Catanzaro con grande dispiacere – ha concluso Ruocco – Spero che chi mi succederà possa fare anche di meglio».