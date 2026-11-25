L’iniziativa è dedicata alla diffusione e alla concreta attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul. Promossa dall’ente delle Nazioni Unite UN Women, è sostenuta dal Soroptimist

Anche la Regione Calabria, attraverso il dipartimento al Welfare e l'assessora Pasqualina Straface, aderisce alla campagna internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne Orange the World, promossa da UN Women, l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, e sostenuta dal Soroptimist International. L'iniziativa vede il coinvolgimento del Soroptimist International d'Italia e dei Club Soroptimist della Calabria, impegnati nella diffusione di una cultura del rispetto, della parità e della tutela dei diritti delle donne.

Con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, 25 novembre, prendono il via i tradizionali 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, la mobilitazione mondiale che si concluderà il 10 dicembre, in occasione della Giornata dei diritti umani.

L'edizione 2026 di "Orange the World" è dedicata alla diffusione e alla concreta attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul, il trattato del Consiglio d'Europa che rappresenta uno dei più importanti strumenti internazionali per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. La Convenzione si fonda su quattro pilastri fondamentali e richiama l'attenzione sull'importanza della prevenzione, della consapevolezza e dell'intervento tempestivo.

La Regione Calabria con la propria adesione a "Orange the World", è scritto in una nota, si unisce alla mobilitazione internazionale che, ogni anno, richiama istituzioni, associazioni e cittadini alla responsabilità condivisa di contrastare la violenza contro le donne. La Regione Calabria «rinnova così il proprio impegno nella promozione dei diritti delle donne e nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla dignità della persona e sulla prevenzione della violenza di genere, sostenendo tutte le iniziative volte a rafforzare la consapevolezza collettiva e la rete di protezione delle vittime».