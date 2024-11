I militari hanno fermato tre giovani identificati dalla donna che avrebbe subito le molestie

MONTALTO UFFUGO (CS) - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza per rapina e violenza sessuale di gruppo. Uno dei tre fermati, un 27enne di Montalto Uffugo, è finito in carcere. Gli altri due, di 21 e 22 anni, sono ai domiciliari. Sono accusati di aver molestato una cittadina rumena di 35 anni e di aver rapinato il convivente della donna, un italiano di 48 anni. I fatti risalgono allo scorso 3 maggio. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei tre presunti aggressori grazie alle testimonianze fornite dalle due vittime. La donna ha raccontato di essere stata costretta a subire molestie di ogni genere dal "branco" e poi di essere stata violentata dal 27enne adesso finito in carcere. I due presunti rapinatori finiti agli arresti domiciliari avrebbero fatto irruzione della casa in cui vive: qui avrebbero svuotato degli effetti personali la borsa della 36enne e sarebbero poi andati via portando con loro alcune bottiglie di vino.