Dal grande contributo dato dalle prime Sindache del dopoguerra al percorso di battaglia ed emancipazione delle donne, alle rivendicazioni e alle battaglie di oggi. È questo il filo lungo cui si muove l’iniziativa “Il coraggio delle prime. Le rivendicazioni di ieri e quelle di oggi contro ogni forma di violenza”, in programma mercoledì 25 novembre 2026 al Palazzo della Provincia di Catanzaro.

A promuovere l’evento il Coordinamento Donne Cgil Calabria Belle Ciao, che per l’occasione alle 11 inaugurerà la mostra “Donne in Comune. Le prime Sindache del 1946. Un fenomeno nazionale”, dedicata alle figure femminili che, all'indomani della conquista del diritto di voto, assunsero per la prima volta la guida delle amministrazioni comunali italiane. Un'esperienza che rappresentò una svolta nella storia della partecipazione politica femminile e nel processo di costruzione della democrazia repubblicana.

La mostra è un progetto promosso dalla Fondazione Nilde Iotti in collaborazione con ALI – Autonomie Locali Italiane e CGIL E SPI Cgil, e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Subito dopo la sua inaugurazione prevista alle 11, prenderà il via il confronto pubblico, introdotto dai saluti di Amedeo Mormile, presidente della Provincia di Catanzaro, Gianfranco Trotta, segretario generale CGIL Calabria, e Francesco Gatto, segretario generale CGIL Area Vasta.

La relazione sarà affidata a Celeste Logiacco, segretaria CGIL Calabria. Interverranno Giusi Iemma, vicesindaca di Catanzaro; Patrizia Di Santo, ALI/Studio COME, componente del gruppo di lavoro e ricerca del progetto “Donne in Comune”; Ilaria Romeo, Archivio Storico CGIL Nazionale, componente del gruppo di lavoro e ricerca del progetto “Donne in Comune”; e Giuseppe Giudiceandrea, avvocato e figlio di Rita Pisano, storica figura politica calabrese, partigiana e sindaca di Pedace. A moderare l'incontro sarà la giornalista Tiziana Bagnato.

«Con questa iniziativa – ha spiegato la Segretaria Cgil Calabria Celeste Logiacco - vogliamo rendere omaggio a donne coraggiose che in Calabria hanno dimostrato che amministrare al femminile significa cambiare il punto di vista. Vogliamo ribadire con forza che l'emancipazione femminile, il lavoro, l'autonomia economica e sociale, sono lo strumento più potente che abbiamo per arginare ogni forma di violenza contro le donne. Le rivendicazioni di ieri sono le nostre rivendicazioni di oggi. E non faremo un solo passo indietro. Per noi della CGIL è chiaro: non c'è contrasto alla violenza senza emancipazione. Senza lavoro dignitoso, senza indipendenza, senza libertà. Per questo - conclude - ricordiamo quelle donne: perché il loro coraggio ci insegna ancora oggi a non tacere. Un messaggio che, nella giornata del 25 novembre, assume un significato ancora più forte: contrastare la violenza sulle donne richiede un impegno costante, capace di intervenire sulle disuguaglianze culturali, sociali ed economiche che continuano ad alimentarla».