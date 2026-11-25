Mariaelena Senese denuncia la carenza di posti nelle strutture e i ritardi nell’accreditamento: «I tempi della burocrazia non possono prevalere sull’urgenza della protezione». Intanto il sindacato attiva nuovi presìdi di ascolto sul territorio
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«Il 25 novembre deve rappresentare un momento di riflessione e di impegno collettivo. Una giornata che ricordi a ognuno di noi quanto ancora occorra fare affinché nessuna donna sia costretta a vivere nell'angoscia e nella paura». Lo afferma Mariaelena Senese, segretaria generale della Uil Calabria, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. «Ogni denuncia è un atto di straordinario coraggio - aggiunge Senese -. In quel momento una donna affida la propria sicurezza e, in alcuni casi, la propria vita alle istituzioni. Non possiamo permettere che, dopo aver trovato la forza di denunciare, debba fare i conti con la mancanza di un posto in cui essere accolta e protetta. I tempi della burocrazia non possono prevalere sull'urgenza della protezione».
«In Calabria - evidenzia il sindacato - le case rifugio esistenti non riescono a rispondere alle richieste di tutte le donne che ne hanno bisogno, mentre i tempi di accreditamento non sono abbastanza rapidi». Senese ricorda quindi «l'attività concreta del sindacato a sostegno delle donne che subiscono violenza nelle proprie case, nei luoghi di lavoro, all'interno di relazioni che avrebbero dovuto rappresentare uno spazio di affetto e sicurezza».
«Non tutte riescono a dare un nome alla violenza che subiscono, non tutte trovano la forza di chiedere aiuto - afferma -. È anche per questo che abbiamo fortemente voluto il progetto 'Spazio sicuro Uil', per moltiplicare i luoghi in cui una donna possa sentirsi ascoltata, accolta, rispettata e mai giudicata».
Attraverso 'Spazio sicuro Uil', le sedi Ital e Caf della Uil Calabria diventano presìdi di ascolto e orientamento. Un progetto sostenuto da un percorso di formazione specifica degli operatori, con il contributo di psicologhe e professioniste dei centri antiviolenza, per acquisire gli strumenti necessari a riconoscere i segnali di disagio, intercettare richieste di aiuto anche quando non vengono espresse apertamente e accompagnare le donne verso i servizi specializzati. «Non intendiamo sostituirci a nessuno - spiega la segretaria -, ma essere parte attiva di una rete di prossimità, costruendo un ponte tra le donne e chi possiede le competenze per accompagnarle nei percorsi di protezione e fuoriuscita dalla violenza. Saper ascoltare, riconoscere e orientare può fare la differenza».
Nel rivolgere quindi «un particolare ringraziamento» alle professioniste che operano nei Cav e delle case rifugio «con competenza, sensibilità e dedizione», Senese conclude rilanciando l'impegno del sindacato: «Abbiamo il dovere di intervenire anche su una delle dimensioni meno visibili della violenza: la dipendenza economica. Non basta aiutare una donna a uscire da una condizione di violenza, occorre metterla nelle condizioni di non dovervi più tornare. Il lavoro e l'autonomia economica sono strumenti fondamentali di libertà. Vogliamo trasformare la vicinanza in azioni concrete, mettere a disposizione le nostre sedi, le nostre competenze e la nostra capacità di essere presenti sul territorio. Perché nessuna donna debba sentirsi sola proprio nel momento in cui prova a riprendere in mano la propria vita».