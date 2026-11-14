L'ex ministro e manager originario di Fossato Serralta nel Catanzarese, avverte: gli attacchi hacker corrono più velocemente delle difese. Servono investimenti, coordinamento e soprattutto giovani competenze

Vittorio Colao conosce bene le fragilità tecnologiche dell'Italia. E sa anche quanto sia complicato costruire un sistema capace di proteggere le infrastrutture digitali di un Paese sempre più esposto agli attacchi informatici. Ex amministratore delegato di Vodafone, già ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale nel governo guidato da Mario Draghi, è stato tra i protagonisti della nascita dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), istituita nel 2021 per rafforzare le capacità di prevenzione e contrasto alle minacce informatiche.

Ma il manager ha anche un legame particolare con la Calabria. Nato a Brescia il 3 ottobre 1961, Colao ha infatti origini familiari a Fossato Serralta, piccolo centro in provincia di Catanzaro, paese natale del padre Ezio. Qui ha trascorso, insieme al fratello Paolo, le vacanze estive della giovinezza, conservando un rapporto con la comunità e con la terra delle proprie radici. Un legame che non si è interrotto neppure dopo una carriera internazionale ai vertici della finanza e delle telecomunicazioni. Nell'ottobre 2021, quando era ministro, è tornato proprio a Fossato Serralta per ricevere un riconoscimento dall'amministrazione comunale. In quell'occasione ha ricordato il valore speciale di quel luogo nella propria storia personale.

Una dimensione privata che si intreccia con il profilo di un manager chiamato più volte a intervenire nei passaggi delicati della vita istituzionale italiana. Nel 2020 Giuseppe Conte gli affidò il coordinamento della task force per la ripartenza dopo la pandemia. L'anno successivo, con Draghi a Palazzo Chigi, arrivò la responsabilità del ministero dell'Innovazione. In quella stagione, insieme all'allora ministro dell'Economia Daniele Franco e a Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, contribuì alla costruzione dell'architettura nazionale della cybersicurezza.

Oggi, mentre una nuova ondata di attacchi informatici riporta al centro il tema della sicurezza delle reti, Colao individua soprattutto un problema di impostazione: l'Italia continua a privilegiare gli adempimenti formali rispetto alla protezione concreta delle infrastrutture.

«Non so bene perché sono andato via da tempo. Però le posso rispondere con quello che dico da sempre: dovremmo smettere di occuparci delle Pec e preoccuparci più delle infrastrutture».

Una distinzione che, secondo l'ex ministro, racconta una delle debolezze strutturali del sistema italiano. «In Italia abbiamo l'abitudine di privilegiare le cose formali, siamo specialisti in certificazioni di ogni tipo, e di trascurare la sostanza».

Le fragilità del privato e della pubblica amministrazione

Per comprendere la portata del problema, Colao distingue tre ambiti in un’intervista a Repubblica. Il primo è quello delle imprese, dove i progressi nella sicurezza informatica non sono stati uniformi. «Le piccole e medie imprese sono ancora indietro, le grandi società — specie finanziarie — più avanti». Una situazione resa più delicata dall'interconnessione delle attività economiche: catene logistiche, sistemi di pagamento e transazioni condividono reti e piattaforme, ampliando di conseguenza le possibili superfici di attacco.

Il secondo fronte è quello della pubblica amministrazione, dove le criticità rischiano di essere ancora più profonde. «È il pubblico, che temo sia ancor più a macchia di leopardo perché avrebbe bisogno di una protezione orchestrata e quindi di un'architettura delle infrastrutture informatiche, che invece non c'è».

L'ex ministro cita in particolare la sanità e i trasporti, settori nei quali la frammentazione dei sistemi rappresenta un problema. «Penso per esempio alla sanità, dove ogni regione fa per sé, o ai trasporti».

È proprio per rispondere a questa esigenza che, durante il governo Draghi, è stata istituita l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Il terzo elemento di un sistema che dovrebbe mettere in relazione le esigenze di sicurezza del pubblico e quelle del privato, attraverso competenze tecniche e capacità operative.

«Servono più ingegneri e informatici, meno giuristi ed economisti»

Sul funzionamento attuale dell'Acn, Colao preferisce non esprimere valutazioni dirette. «Non sono in condizioni di esprimermi». Rivendica però il lavoro svolto nella fase di avvio e soprattutto l'accelerazione impressa attraverso il Pnrr.

«L'Acn è stata lanciata in tempi brevi e le modalità previste. Che però vanno seguite per anni». Perché la cybersicurezza non è un intervento una tantum, ma un investimento strutturale che richiede risorse economiche e personale altamente specializzato.

E proprio sulle professionalità necessarie arriva una delle sue osservazioni più nette: «Anche qui, ripeto: questo è un settore in cui servono più ingegneri e informatici, un po' meno giuristi ed economisti. E io, purtroppo, appartengo alla seconda categoria».

La diffusione dell'intelligenza artificiale ha ulteriormente modificato lo scenario. Gli attacchi sono aumentati per dimensione e profondità, mentre si sono ridotti i tempi disponibili per individuare le minacce e reagire. La difesa informatica deve quindi diventare una capacità permanente, non una risposta emergenziale.

Il nodo del coordinamento e il modello britannico

Le opposizioni denunciano una frammentazione delle strutture pubbliche che si occupano di sicurezza informatica, con competenze distribuite tra diversi organismi e difficoltà nel coordinamento degli interventi. Un tema sul quale Colao richiama l'attenzione senza entrare nel merito delle responsabilità politiche.

«Coordinare gli interventi in modo rapido, sul piano nazionale e internazionale, è fondamentale: siamo in presenza di minacce collegate che si diffondono a una velocità che quattro anni fa era impensabile».

La strada, a suo giudizio, passa dal consolidamento del nucleo di difesa costruito nel 2021. «Quel che posso dire è che nel 2021 l'Italia si è dotata di un nocciolo di difesa cyber su cui dobbiamo continuare a investire. Per implementare il modello a cui allora ci ispirammo».

Il riferimento è al National Cyber Security Centre britannico, struttura che opera come punto di raccordo tra istituzioni e imprese, mettendo a disposizione competenze e strumenti per affrontare le minacce informatiche.

«Per farlo crescere e funzionare ci vogliono però tante professionalità, altrettante risorse e almeno dieci anni di lavoro, non basta un solo Pnrr».

Un orizzonte temporale che restituisce la dimensione della sfida: non è sufficiente istituire un'autorità o finanziare progetti, bisogna garantire continuità agli investimenti e costruire un sistema capace di adattarsi all'evoluzione delle minacce.

La sovranità digitale non può essere soltanto nazionale

Un altro capitolo riguarda le scelte organizzative e politiche. Con l'insediamento del governo Meloni, il ministero dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale è stato superato e le relative competenze sono state distribuite tra diversi dicasteri. Una soluzione diversa rispetto a quella sostenuta da Colao, che durante il governo Draghi aveva lavorato per rafforzare il presidio dell'innovazione a Palazzo Chigi.

«Sono scelte politiche insindacabili», premette. Ricorda poi che il modello seguito dal precedente esecutivo guardava anche all'esperienza della Grecia, che aveva compiuto importanti passi avanti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione.

«Perché la differenza non è come lo chiami, la fanno le persone, le loro conoscenze e competenze».

Il problema si allarga quando si passa alla dipendenza tecnologica dall'estero. Cloud, reti, software e intelligenza artificiale poggiano in larga misura su piattaforme e fornitori stranieri. Una condizione che pone interrogativi sulla sicurezza nazionale e sull'autonomia strategica.

«In un mondo ideale nessuno vorrebbe dipendere dagli altri, nella realtà però nessuno può essere indipendente, salvo Usa e Cina». La risposta, secondo Colao, non può essere un'autarchia tecnologica, ma una forma di autonomia selettiva nei settori più delicati.

«Occorre allora mettere in campo una strategia che consenta di raggiungere un'autonomia operativa selettiva, su aree più delicate. Ma la sovranità digitale va sviluppata a livello europeo: siamo tutti troppo piccoli, ogni singolo Paese da solo non ce la può fare».

La ricetta comprende l'utilizzo delle tecnologie americane, ma anche il sostegno alle aziende europee impegnate nella produzione di semiconduttori, modelli di intelligenza artificiale e applicativi specializzati. L'obiettivo è riequilibrare i rapporti commerciali e ridurre le dipendenze nei comparti strategici.

Tra gli esempi di investimenti da sostenere cita Silicon Box a Novara e le gigafactory europee dedicate all'intelligenza artificiale.

La sfida dei giovani talenti: trattenerli e farli tornare

C'è infine una questione che attraversa tutti gli altri temi: la disponibilità di competenze. Se fosse ancora alla guida del ministero, Colao non indica un programma di interventi, lasciando le decisioni a chi oggi ricopre gli incarichi istituzionali. Ma insiste su un punto che considera decisivo: l'Italia dispone di professionalità di altissimo livello che non riesce a valorizzare nella difesa delle proprie infrastrutture digitali.

«In Italia abbiamo competenze straordinarie che purtroppo non sfruttiamo nella difesa delle nostre infrastrutture digitali perché non siamo in grado di impiegarle».

Il manager richiama il patrimonio delle università e delle scuole di alta formazione italiane. Cita i Politecnici di Milano e Torino, gli atenei di Roma e Bologna e l'Università di Pisa, realtà con una consolidata tradizione nella fisica, nell'elettronica e nell'informatica.

Un patrimonio che dovrebbe trovare maggiore spazio anche nelle strutture pubbliche, attraverso percorsi professionali dedicati e ruoli specializzati, sulla scorta di quanto sperimentato durante l'attuazione del Pnrr.

Colao ricorda anche i laureati in cybersecurity del percorso congiunto Bocconi-Politecnico di Milano, molto richiesti dalle aziende private. Il settore pubblico, secondo l'ex ministro, dovrebbe attrezzarsi per competere nella ricerca e nell'assunzione di queste figure.

Resta poi la questione della fuga dei talenti. «Soprattutto porsi il problema di come far restare, o tornare dall'estero, questi giovani straordinari. Forse gli unici in grado di capire e neutralizzare le minacce hacker».

È qui che si concentra, in definitiva, il messaggio dell'ex ministro: la sicurezza digitale non si costruisce soltanto con nuove agenzie, piattaforme e investimenti, ma soprattutto con le persone capaci di governarle. E per l'Italia la sfida passa anche dalla capacità di non disperdere il proprio capitale umano.