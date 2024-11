Altro maxi tamponamento sul tratto calabrese della Salerno-Reggio Calabria. Nello scontro coinvolti un auto e un camion. Tre i feriti di cui uno grave

COSENZA - Incidente stradale, con tre feriti, sulla A3 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud. Nello scontro, le cui cause sono in via di accertamento, sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Uno dei feriti è in gravi condizioni ed è dovuto intervenire l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Cosenza. L'incidente si è originato a seguito di una coda che si era formata per un precedente incidente, che aveva prodotto solo dei feriti lievi. Sul posto diverse squadre del 118 e della polizia stradale. Dopo alcune ore di rallentamenti, il traffico è ripreso normalmente. (ab)