L’intesa prevede il coinvolgimento delle organizzazioni nell’individuazione delle fragilità e nell’orientamento sui sostegni. Il sindacato: «La sua efficacia sarà misurata nella concreta applicazione»

Cgil, Fp Cgil e Spi Cgil Calabria hanno firmato la preintesa sulla partecipazione alle politiche sociali e di welfare della Regione Calabria. La sottoscrizione arriva al termine del confronto con l’assessore regionale al Welfare Straface e la sua struttura, al quale hanno preso parte anche le altre organizzazioni sindacali confederali con le rispettive categorie di Funzione Pubblica e Pensionati.

Per la Cgil, l’accordo rappresenta «un risultato molto importante, che segna un cambio di passo e restituisce centralità al principio della partecipazione», riconoscendo alle parti sociali il ruolo di soggetti capaci di portare al tavolo istituzionale competenze, conoscenza dei territori e rappresentanza dei bisogni dei cittadini.

Le organizzazioni sindacali contribuiranno all’individuazione dei bisogni sociali e delle fragilità presenti nei territori, oltre a svolgere attività di informazione e orientamento sulle misure di sostegno e a collaborare ai processi partecipativi, nel rispetto delle rispettive competenze.

«Il coinvolgimento delle parti sociali rappresenta uno strumento indispensabile per rendere gli interventi più efficaci, più aderenti ai bisogni reali dei territori e maggiormente capaci di ridurre le disuguaglianze che continuano a caratterizzare la Calabria», sottolinea il sindacato.

La Cgil auspica inoltre «un rinnovato impegno nella tutela dei lavoratori e di coloro che sono destinatari delle politiche sociali». La firma, però, viene considerata solo l’inizio di un percorso.

Per Cgil Calabria, Fp Cgil Calabria e Spi Cgil Calabria, infatti, la preintesa è «un punto di partenza e non un punto di arrivo». La sua efficacia sarà verificata nella fase attuativa, attraverso gli organismi di confronto previsti e la continuità del dialogo istituzionale sulle principali scelte relative alla programmazione sociale della Regione.