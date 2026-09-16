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mercoledì16 settembre2026
mercoledì16 settembre2026
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Giuseppe Frandina
Giuseppe Frandina
Opinioni

La Calabria soffre ma i politici pensano solo alla propaganda social

13 settembre 2026
Ore 10:51
La Calabria soffre ma i politici pensano solo alla propaganda social\n
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