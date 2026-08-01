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Matteo Verardi
Matteo Verardi
Opinioni

Perché il caso Roggero rischia di far perdere definitivamente la fiducia nella politica

31 luglio 2026
Ore 15:58
Perché il caso Roggero rischia di far perdere definitivamente la fiducia nella politica\n
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