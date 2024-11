È uno degli attori più impegnati sui set delle fiction televisive (Incantesimo, Gente di mare, L’onore e il rispetto, Squadra Antimafia, Il paradiso delle donne). L’ultimo lavoro, Mentre ero via, interpretato con Vittoria Puccini, le cui puntate vengono trasmesse da Rai 1, sta registrando un notevole successo tra i telespettatori. Grande attesa anche per la sua performance in programma al Politeama di Catanzaro con lo spettacolo “Non si uccidono così anche i cavalli?”



Ma il destino di Giuseppe sembrava dover essere un altro, visto che il padre e il nonno erano pescatori. Da piccolo, a Vibo Marina, dove ha vissuto fino all’età di 18 anni, accompagnava il padre a lavoro e proprio a quell’età ebbe modo di conoscere la voce del mare e le difficoltà del sacrificio. Dopo la scuola media si iscrive all’Istituto Nautico di Pizzo dove consegue il diploma di capitano di lungo corso. Ma il sogno del giovane Zeno non é il mare ma il palcoscenico e frequenta proficuamente l’Accademia di Arte drammatica a Palmi. Il suo talento lo porta a farsi notare molto presto dai produttori cinematografici che cominciano ad affidargli dei ruoli sia nel cinema che in televisione. Fama e notorietà non sarebbero tardati ad arrivare.



«Ho preso quel diploma all’Istituto Nautico per i miei genitori, io ho sempre sognato di fare l’attore. Ma a Vibo Marina non c’era un cinema né un teatro. Ricordo che andavo all’edicola del paese a prenotare i fascicoli della storia del cinema e, quando arrivavano, i film in videocassetta. Un’atmosfera da “Nuovo cinema Paradiso” e infatti quando rivedo questo film mi commuovo tutte le volte».



I genitori di Giuseppe vivono ancora a Vibo Marina e, quando è libero dai tanti impegni, l’attore non perde un attimo per correre a riabbracciarli e portare un saluto ai suoi amici di un tempo.