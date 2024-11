Una poesia in dialetto calabrese per celebrare il volo di questi uccelli che tornano a riempire i celi dei nostri paesi dove riecheggiano dei loro richiami

Non solo simbolo della primavera. In tempi di pandemia da coronavirus, le rondini sono anche l’immagine della libertà di movimento, apparentemente senza motivo se non quello di godere del piacere di volare e di disegnare nell’aria loro arabeschi. Una poesia in vernacolo calabrese che celebra la bellezza delle loro evoluzioni.

Liberi vannu

(di Rocco Greco)

E su’ jornàti, comu vôli Dio,

Di la stagioni chi t’allarga u cori

‘A natura no’ sind’accorgìu

Di ‘stu burdèllu, di cu camba o mori.



I lindanèj tornaru a rallegrari

I chjàzzi e i strati di chistu paìsi

Gìranu ‘ndornu, senza mai posàri

‘Ngèlu pittàti pari ca su’ ‘mbisi.



L’omani vannu pe’ li strati, afflitti

Stricàndu muru muru pe’ la via

L’unu cu’ l’atru si guardanu sospetti

Pe’ la paura di la malatìa.



Vòlanu ‘acèji , supra chista gendi,

Liberi vannu senza ‘mbedimènti!



Lindanèj = rondinelle;

Ngèlu = in cielo;

Stricàndu = strusciando;

‘Acèji = gli uccelli