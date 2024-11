Negli spazi della struttura sorge anche una libreria con testi di autori cittadini e vengono ospitati caffè letterari. L'idea è di Cinzia Militano un'insegnante di musica rientrata in Calabria da Bologna che ha voluto mettere in risalto l'ospitalità e le virtù del Sud: «Al Nord ho sentito molte maldicenze. Qui, invece, c'è vivacità culturale e umanità»

L’idea nasce dal desiderio di dare vita ad un luogo che rappresenti la bellezza in tutte le sue forme, valorizzando l’accoglienza calabrese. L’imprenditrice, nonché soprano e insegnante di musica e canto, è rientrata in Calabria dopo diversi anni trascorsi in provincia di Bologna. Una volta a casa ha voluto mettere in risalto l’ospitalità e le virtù che caratterizzano la propria terra.

«Qui tutto è legato alle nostre tradizioni e tutto esprime il senso di appartenenza e la cordialità che ci contraddistinguono– spiega Cinzia facendoci visitare gli ambienti del bed and breakfast, che raccolgono diversi quadri-. Negli anni passati fuori ho ascoltato molte maldicenze nei confronti del Sud, che non corrispondono alla realtà. Qui c’è vivacità culturale e molta umanità, e ho voluto sottolinearlo nel mio B&B. L’idea di accogliere artisti della zona è intrinseca a questo progetto; siamo amanti dell’arte e ci fa piacere condividerla con gli altri».

Gli “Incontri d’arte”, negli spazi del B&B, sono iniziati ad agosto e procederanno a cadenza mensile. La prima artista ad esporre le sue opere è stata Roberta Oliveri, studentessa di fashion design presso la prestigiosa IUAD (Institute of Universal Art and Design), che ha realizzato uno shooting fotografico molto pittoresco; poi è stato il turno del maestro Petrolo, pittore gioiese di adozione, e nel mese di ottobre è stato accolto Antonio Parisi, altro artista di Gioia Tauro, che ha esposto i propri dipinti sinuosi, luci accese che squarciano il buio. «Ci auguriamo che il nostro impegno sia apprezzato dalla comunità – afferma Cinzia Militano - e che il nostro contributo arrivi, per rendere partecipi tutti del bello che ci circonda e che possiamo creare e vivere restando nella nostra amata Calabria».