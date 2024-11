La storia di Domenica Caporale e del suo locale "L’Incontro" è un viaggio di passione e sacrificio, dove la cucina si trasforma in un'arte. Grazie all’incontro con il pizzaiolo Bruno Criseo, la tradizione gastronomica calabrese si arricchisce di nuove sfumature artistiche. Mentre Domenica celebra ricette locali come gli gnocchi con vongole al profumo di bergamotto, Bruno trasforma la pizza in una tela per creazioni uniche, realizzando ritratti che raccontano storie e emozioni. Insieme, dimostrano che nella cucina, come nella vita, il segreto sta nell'amore e nella dedizione.

All'inizio, Domenica Caporale non era appassionata di cucina, ma ha imparato a preparare i piatti grazie ai clienti. Con umiltà, chiedeva loro gli ingredienti quando ordinavano e poi si cimentava nell'elaborazione delle ricette. Da questa esperienza, ha aperto un locale come pizzeria-rosticceria, “L’Incontro” nel quale lavora il talentuoso pizzaiolo Bruno Criseo, Un giorno, un cliente le chiese: «Signora, non posso mangiare la pizza, potete prepararmi un piatto di spaghetti aglio e olio»? Da quel momento, tutto è cambiato. Sebbene preparasse diversi piatti, il suo cavallo di battaglia divenne il "maccherone del goloso" e gli "gnocchi e vongole al profumo di bergamotto". Quest'ultima ricetta è stata suggerita dal figlio Danilo, che ha avuto l'idea di aggiungere alcune gocce di essenza di bergamotto, un agrume tipico del territorio, in particolare della provincia di Reggio Calabria, dove Brancaleone è il centro della coltivazione. «La preparazione degli gnocchi con le vongole prevede di soffriggere l'aglio nell'olio, aggiungere i pomodorini e cuocerli leggermente. Poi si uniscono le vongole, un po’ d’acqua e pepe nero. Alla fine, si versano alcune gocce di bergamotto. Una volta pronti, gli gnocchi vengono mescolati al sugo e il piatto è servito», ci dice con orgoglio Domenica.

Bruno, il pizzaiolo “artistico”

Mentre il figlio ha scelto una carriera diversa come vigile del fuoco, la protagonista ha continuato a seguire la sua passione. Nel frattempo, ha avuto il piacere di lavorare con il pizzaiolo Bruno Criseo, un ragazzo d'oro, educato e consapevole dei sacrifici dei suoi genitori. Oggi, Bruno si distingue come pizzaiolo artistico. Ora, stanno per realizzare una semplice pizza Margherita e una pizza rossa, sulla quale verrà poi effettuato un ritratto. Si inizia stendendo l’impasto, facendo attenzione a non schiacciare troppo i bordi, in modo da mantenere un cornicione leggermente pronunciato. Aggiungono abbondante mozzarella e infornano.

La passione di Bruno per la pizza è sempre stata parte della sua vita. Fin da piccolo, quando andava in pizzeria con i genitori, vedere il piatto di pizza arrivare la rendeva felice. Ha capito che attraverso questo lavoro poteva rendere felici molte persone. A 13-14 anni, ha mosso i primi passi in una pizzeria a Torino, accumulando esperienze in Piemonte e Toscana. Solo di recente, Bruno ha deciso di tornare nella sua terra in Calabria, per portare con sé tutte le conoscenze acquisite. In Toscana, ha avviato un’attività di pizzeria dove sono nate le sue creazioni artistiche. Ora, le realizza anche in Calabria, creando ritratti di personaggi famosi e dediche sulla semplice pizza Margherita. La preparazione dell'impasto richiede un’accurata selezione delle farine, una delle componenti fondamentali per una buona pizza. Utilizzano farina di tipo 00 con un’aggiunta di soia, che rende l’impasto fragrante e croccante.

Le pizze artistiche, realizzate con passione, hanno attirato l'attenzione di vari personaggi famosi, come Noemi, Gigi Buffon e Cristiano Malgioglio. L'idea delle pizze artistiche è nata quando ha cercato di creare qualcosa di unico. La prima pizza artistica, dedicata a suo fratello per il compleanno, ha dato vita a una nuova dimensione culinaria. Ora, stanno per realizzare una pizza artistica dedicata a Niccolò Morricone, in arte Ultimo, un personaggio amatissimo. Inizia il disegno, rimuovendo la mozzarella in eccesso per creare le ombre in stile Pop Art. Anche se il lavoro davanti al forno può essere faticoso, la passione rende tutto più leggero. Dopo vari tagli, la pizza è pronta.

Insieme alla pizza Margherita, presentano la loro specialità estiva, la "Magna Grecia", realizzata con salsiccia locale, patate cotte al forno, rosmarino e maionese al bergamotto. Per preparare una buona pizza, l'ingrediente principale è l'amore; le mamme ci mettono sempre tanto del loro. Senza sacrifici, non si va avanti, e oggi non tutti comprendono l'importanza di questi sforzi. Mentre si prepara a realizzare una classica pizza Margherita e una pizza rossa, sulla quale dipingerà un ritratto, Bruno dimostra che ogni gesto in cucina è intriso di passione. «La pizza non è solo cibo, è un modo per rendere felici le persone», afferma. Con farine selezionate e un impasto curato, Bruno sta per dare vita a un'esperienza gastronomica unica, portando la sua arte direttamente nel cuore della Calabria.

