Dietro un traguardo c’è sempre un percorso importante. Così è stato dal 1974 ad oggi per Fidapa Siderno, l’elegante nucleo di donne, arti, professioni e affari guidato da Silvana Ferraro. L’evento organizzato sabato 26 ottobre ha coronato un sogno lungo cinquant’anni, durante i quali tante paladine delle capacità e sensibilità della donna si sono avvicendate alla guida della Federazione di Siderno.

Fidapa Bpw Italy ha storicamente tradotto in azioni e pensieri, proposte e iniziative tutte quelle idee che potessero permettere al territorio di fare un salto di qualità nel mondo dei nuclei promotori, nelle varie sfumature del sociale, tra identità ed emancipazione. Per questo motivo la sala eventi dell’hotel President non poteva che far risuonare, oltre al clarinetto di Barbara Franco, le voci armoniose e soddisfatte di tante donne Fidapa. Erano presenti, tra le tante, la presidente nazionale Concetta Corallo e, per il Distretto Sud Ovest, Franca Dora Mannarino. Siderno è stata presente anche nelle sue figure istituzionali e femminili, come il sindaco e l’assessore alla Cultura. Maria Teresa Fragomeni e Francesca Lopresti lavorano affinché la città di Siderno cresca lungo la Costa dei Gelsomini, risplenda come dovrebbe fare ogni comunità ma ricordano anche come la donna abbia più ruoli e una sola, forte, personalità.

Cinquant’anni di Federazione infatti insegnano a guardare a ritroso, a quello che si aveva e si è ottenuto, non solo nel progresso scientifico digitale ma in quello umano ed emotivo. Arti, professioni e affari riempiono le giornate di ogni piccolo mondo e non possono essere date per scontate, non possono essere ignorate dalle brutture che il quotidiano ci offre e non possono passare inosservate davanti all’esigenza, che le nuove generazioni hanno, di nutrirsene. Sono state ricordate le socie fondatrici, quelle assenti per motivi di famiglia mentre un attestato di riconoscimento al merito è stato conferito alle precedenti guide della sezione. Borse di studio, campagne Avis e ricerca contro il cancro, giornate contro la violenza e adesioni ad importanti iniziative locali e nazionali sono solo alcuni impegni delle “fidapine”. Molte sono state le attività culturali e sociali, con incontri socio conviviali e interventi di sostegno alle problematiche locali. Un libro testimonia gli impegni degli ultimi dieci anni, tra difficoltà concrete del lavoro sezionale e azioni di recupero rivolte al materiale celebrativo.

La presidente Ferraro augura longevità e lo stesso affetto degli anni trascorsi, ringrazia tutte le socie per aver reso possibile ogni atto associativo. Accanto a lei, in questo cammino, la past presidente Fidapa Siderno Cinzia Lascala. Il suo cammino verso un progresso culturale e sociale passa dall’incentivo verso lo studio, la correttezza e l’educazione formulati attraverso i banchi di scuola. «Sono emozionata di coordinare questi lavori tra socie e presidenti, figure di ruolo della Fidapa e associazioni in generale. Cinquant’anni fa sono stati gettati i semi e già dal 1974 le donne cominciavano a uscire dal focolare. Siderno è stato un terreno fertile. Io ringrazio quelle donne» ha commentato con entusiasmo Cinzia Lascala.