La scienza non ha confini, ma chi la percorre sa che la strada non è mai semplice. Servono passione, coraggio e una visione capace di sfidare le regole non scritte di un mondo che troppo spesso ha relegato le donne ai margini della conoscenza.

L'11 febbraio, nel cuore della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, i riflettori si accendono su quelle figure che con determinazione hanno lasciato un segno, rompendo barriere invisibili e tracciando nuovi percorsi. In Calabria, nel cuore dell'Area Grecanica, due nomi brillano con particolare intensità: Angela Misiano e Vittoria Altomonte. Due generazioni diverse, un'unica vocazione: guardare il cielo non solo per ammirarlo, ma per comprenderlo, svelarne i segreti e trasmetterne la bellezza.

Il cielo della Grecanica brilla di rosa

Angela Misiano è un punto di riferimento per la divulgazione scientifica in Calabria e pioniera per le donne nella scienza del sud Italia. Per la responsabile scientifica del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, l'astronomia non è solo un fattore accademico: è passione, un impegno costante, una missione culturale. Da decenni, racconta il cosmo con la forza di chi sa che la conoscenza è un diritto e non un privilegio. Originaria di Spropoli, il Comune di Palizzi, nel 2023, le ha conferito la cittadinanza onoraria, riconoscendo il valore di un percorso che ha dato lustro alla sua città d'origine ed alla Calabria intera.

E poi c'è Vittoria Altomonte, giovane e talentuosa astrofisica, capace di imporsi in competizioni internazionali con la naturalezza di chi non si chiede se può farcela, ma semplicemente lo fa. Di Bova Marina, perla dell'Area Grecanica reggina, oggi studia Astronomia presso l'Università di Padova. Ha ottenuto per più anni consecutivi il "Gold Honour" ed il premio di Migliore Italiana nella Competizione Internazionale di Astronomia e Astrofisica, dimostrando che il talento, quando unito alla determinazione, diventa inarrestabile. Ha ricevuto il prestigioso titolo di Alfiere del Lavoro dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un riconoscimento che celebra l'eccellenza e l'impegno dei migliori giovani d'Italia. Inoltre, ha svolto un'importante esperienza al CERN di Ginevra e ha partecipato a progetti in collaborazione con la NASA, consolidando il suo ruolo di promessa dell'astrofisica.

Un cielo senza confini, una scienza senza barriere

Nel mondo della ricerca, la disparità di genere è ancora una realtà. Le donne sono meno numerose, meno finanziate, meno presenti nei ruoli di leadership. Eppure, la storia ci insegna che sono state proprio loro, spesso in silenzio, a cambiare il corso della scienza. Il messaggio di Angela Misiano e Vittoria Altomonte è chiaro: la conoscenza non ha barriere, se non quelle che noi stessi le imponiamo.

Il loro impegno va oltre il successo personale: è un appello alle nuove generazioni, a quelle ragazze che oggi guardano il cielo con la stessa curiosità con cui loro lo hanno osservato per la prima volta. È la dimostrazione che in una regione dal passato antico e dallo sguardo spesso rivolto altrove, si può essere protagonisti, si può costruire il futuro senza dover per forza abbandonare le proprie radici.

Oltre la celebrazione, una promessa

L’11 febbraio non è solo una data sul calendario. È un monito, un impegno che deve tradursi in opportunità reali per chi sogna un futuro nella scienza.

Le stelle non appartengono a nessuno, ma chi ha il coraggio di studiarle e raccontarle le rende patrimonio di tutti. Ecco il valore di due donne come Angela Misiano e Vittoria Altomonte: eccellenze della loro terra e autentiche guide per le generazioni future. Con la luce della conoscenza che brilla e traccia sentieri, ispirando chiunque voglia oltrepassare i confini del possibile.