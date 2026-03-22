Testimonianze di raccoglitrici di Gelsomini sulla costa Ionica di Reggio Calabria tessute insieme per raccontare un'epoca in cui anche in Calabria, anche le donne hanno fatto e scritto la Storia con il loro contributo alla vita produttiva e all’economia del territorio. Un contributo poco conosciuto, poco raccontato, e segnato da battaglie, coraggio e fatica. Un contributo mai riconosciuto a pieno e traccia profonda di un percorso di emancipazione ancora non pienamente compiuto. Una storia di emancipazione femminile snodatasi tra gli anni '40 e '70 e recuperata dall’Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, che su impulso di Lucia Cara, prima del Covid ha voluto raccogliere alcune di queste sempre più preziose testimonianze nel documentario «La rugiada a il sole»”, al centro di una recente puntata del noto programma «L’ora solare» condotto da Paola Saluzzi andata in onda su Tv 2000.

A presentare il documentario negli studi di Roma, la giornalista LaC network Anna Foti, che con Paola Surace ha curato le ricerche e realizzato le interviste con la collaborazione tecnica di Franco Cotrupi, Katy Gallo e Antonio Melasi.

Durante la puntata, protagonista anche la Calabria delle antiche sonorità e delle pregnanti tradizioni custodite dalla musica con la partecipazione di Diego Pizzimenti di Reggio e Vincenzo Budriesi del vibonese, accompagnati dal manager Giuliano Centofanti (Etichetta discografica Elca Sound di Reggio).

La rugiada, quelle goccioline in cui si condensa il vapore tra la fine della notte e gli albori del nuovo giorno, segnavano la fine della raccolta dei gelsomini che altrimenti non sarebbero stati spendibili per la Concreta da vendere oltralpe per la creazione di fragranze e profumi, e l'inizio della giornata che per le donne continuava con il lavoro in casa.

«La rugiada e il sole» è infatti il titolo del documentario realizzato dall' Unione Donne in Italia di Reggio Calabria, con la musica originale della cantastorie Francesca Prestia.

La fatica e i sacrifici sono stati raccontati dalle raccoglitrici. Le voci di Candelora Condemi, Angela Rodà, Silvana Scaramozzino da San Pantaleo, le sorelle Maria Teresa e Angela Ieriti di Brancaleone sono state le voci delle migliaia di gelsominaie che non possono più raccontare. Il documentario si arricchisce anche di interventi dal mondo dei sindacati, come la colonna e memoria storica dell'Udi, Silvana Croce, sindacalista e responsabile Udi Reggio Calabria dal 1960 al 1968 e dal 1975 al 1982 e Maria Cristina Larizza, conosciuta come Chicca, con la sorella Teresa ci aveva accolto nella sua casa a Bova Marina. Purtroppo ci ha lasciato prima di poter vedere il documentario finito. Alla sua memoria è stato quindi dedicato.

La pagina delle lotte, degli scioperi, dell'occupazione dei binari e della minacce, di cui non sopravvivono più testimonianze dirette, è stata raccontata da Francesco Catanzariti, sindacalista e deputato della Repubblica dal 1972 al 1976. Prezioso il contributo degli scrittori Vincenzo De Angelis e Gioacchino Criaco che così scrive ne «Le Maligredi», dedicato anche alle Mamme di Gelsomino: «Otto, nove ore di lavoro durante la notte a schiena piegata e poche lire pagate a chilo di fiori raccolti (…). E poi, quando la luce del sole chiudeva i gelsomini delicati, le donne tornavano per riprendere le forze a casa, e al pomeriggio riattaccavano con gli ortaggi (…) Si alzava e si usciva col buio. Le donne salivano sul camion scoperto, ognuna portandosi dietro la sedia su cui si sarebbe seduta sopra il cassone (…) si recava nei giardini dentro cui, adesso, c'erano cespugli interminabili di gelsomini, rettilinei verdi ricoperti da una miriade di fiori bianchi».