Pensava di avere il microfono spento (e per questo si è arrabbiato) e invece… Il piccolo incidente sarebbe forse passato inosservato se non fosse accaduto negli ultimi secondi del 2024 in diretta su Rai 1. Sul palco di Reggio ci sono il presentatore tv Marco Liorni, che ha condotto la serata de L’anno che verrà, e i Ricchi e Poveri.

Quando mancano una ventina di secondi al 2025 Angelo Sotgiu, storico cantante della band, pensa di avere il microfono spento proprio nel momento del countdown al quale vorrebbe partecipare assieme al presentatore e agli altri ospiti.

Angelo dei Ricchi e Poveri pensava che il suo microfono fosse spento e protestava con i fonici. E invece l’apparecchio era funzionante...

Temendo di non riuscirci non nasconde la propria frustrazione e inizia a gesticolare verso i fonici chiedendo loro di accendere il microfono. «Me lo aprite il microfono? Che ca**o ci faccio? Ho il microfono chiuso! Parla…», chiede a una ballerina a 13 secondi dalla conclusione del 2024. Il frastuono è tale che Sotgiu non riesce a sentire la propria voce e riprende l’invettiva: «Teste di ca**o!».

Il tempismo è così perfetto (si fa per dire) che quelle sono le ultime parole pronunciate in diretta su Rai 1 nel 2024 prima del conto della rovescia che ha accolto il nuovo anno. Gli insulti si sovrappongono al countdown con un effetto comico che rende il video virale.

Il fuorionda resterà negli annali Rai. Ovviamente, al termine dei festeggiamenti Liorni si è preso qualche secondo sul palco per scusarsi con il pubblico di Reggio Calabria e quello a casa: «Vi dobbiamo delle scuse – ha detto – perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione».