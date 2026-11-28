Promuovere il benessere emotivo, psicofisico e relazionale della persona attraverso la clownterapia, utilizzando il sorriso, il gioco, l’ascolto, l’empatia e la creatività come strumenti di incontro e vicinanza.

Con questa missione si presenta Nati in Corsia, associazione fondata da un gruppo di volontari specializzati con esperienza nel settore, con sede legale a Maratea (Pz), ma con vocazione operativa rivolta anche all’area dell’alto Tirreno cosentino.

Un sorriso nei luoghi di sofferenza

L’associazione si rivolge a ospedali, case di riposo, case di cura, strutture sociosanitarie, centri specialistici e realtà che accolgono persone in condizioni di fragilità. Il focus, è orientato soprattutto a bambini, anziani, pazienti ospedalizzati e persone con disabilità.

L'attività prevede interventi di clownterapia nei luoghi di cura e nei contesti di fragilità. La formazione dei volontari riveste un ruolo importante, sia quella continua degli associati che quella rivolta a nuovi clown dottori. Inoltre, vengono organizzati eventi solidali e raccolte fondi per l’autosostentamento. Infine, si occupa della promozione e diffusione della cultura della clownterapia e dell’umanizzazione della cura.

Nati in Corsia: la persona al centro

«Questa associazione – spiega Ilaria Martino, presidente di Nati in Corsia –, nasce dall’amore per la missione che abbiamo sposato, dalla consapevolezza del valore della relazione umana e dal desiderio di trasformare un’esperienza condivisa in un progetto concreto, strutturato e continuativo di solidarietà. Vogliamo dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato, regalare gioia, sorrisi e momenti di leggerezza nei luoghi di cura ma anche nei contesti in cui un sorriso può fare davvero la differenza. Mettiamo al centro la persona, riconoscendone l’unicità, la dignità, le emozioni e il bisogno di sentirsi accolta».

La passione per la Clownterapia

La clownterapia, o terapia del sorriso, praticata da Nati in Corsia è un approccio di supporto psicologico e sociale che applica le tecniche dell'arte del clown, dell'improvvisazione teatrale e della comicità all'interno di strutture sanitarie e di cura.

I benefici psicofisici per i pazienti, ma anche per i loro familiari, sono tra gli effetti consolidati di questa particolare attività: il buonumore stimola la produzione di endorfine e aiuta a modulare il rilascio di cortisolo, migliorando il benessere percepito.

«Il clown dottore – spiegano dall'associazione – deve saper ascoltare, osservare, rispettare, riconoscere i bisogni dell’altro e comprendere quando è il momento di intervenire e quando, invece, è sufficiente esserci.

La clownterapia è entrare in relazione con l’altro, rispettarne i tempi, ascoltarne i silenzi e creare piccoli momenti di serenità e gioco anche nelle situazioni più delicate. Il nostro desiderio è contribuire all’umanizzazione dei luoghi di cura, affiancando, senza sostituirli, i percorsi sanit«ari e assistenziali».

L'impegno dell'associazione per il territorio

Nati in Corsia punta sin da subito, in questa prima fase della sua esistenza, a istituire una rete di collaborazioni che permetta di portare la clownterapia in maniera continuativa nei luoghi in cui ce n’è bisogno, creando un ponte di solidarietà tra Basilicata e Calabria.

Sogniamo una società – aggiunge la presidente Ilaria Martino – in cui la fragilità non sia motivo di isolamento e la sofferenza non cancelli il diritto alla gioia. Ogni persona deve potersi sentire vista, ascoltata e riconosciuta”.

E vuole farlo con i suoi clown dottori: “Dietro ogni naso rosso c’è un volontario che ha scelto di esserci per un paziente. Non possiamo cambiare ciò che una persona sta vivendo, ma possiamo contribuire a cambiare il modo in cui lo vive».