Il futuro dello sport parte da Reggio Calabria: formazione, tirocini e mobilità internazionale con l’Università Mediterranea.

C’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi al corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Diritto dello Sport. Un percorso unico che unisce campo, management e grandi opportunità all’estero.

L’attività sportiva non è più soltanto sinonimo di benessere psico-fisico e contrasto alla sedentarietà. Oggi lo sport è un mercato in forte espansione. Questo settore richiede professionisti qualificati e flessibili. In Calabria e nell’area dello Stretto la domanda di specialisti del movimento è in costante crescita. Si registra anche un deciso aumento della partecipazione femminile. Per rispondere a questa esigenza di competenze, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria propone un percorso innovativo. Si tratta del corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Diritto dello Sport. Le immatricolazioni scadranno il prossimo 30 settembre.

Il corso unisce la pratica sportiva allo studio teorico. L'offerta formativa spazia dalle scienze motorie alle discipline psico-pedagogiche, fino al diritto e all'economia dello sport. Gli studenti affrontano lezioni frontali ed esercitazioni sul campo. Tra le materie pratiche spiccano la teoria e la tecnica del calcio, della pallavolo, della pallacanestro, dell'atletica leggera e del fitness.

Grande attenzione è rivolta all’inclusione e alle attività paralimpiche grazie a insegnamenti di pedagogia speciale. Si studiano inoltre la psicologia della salute e la prevenzione degli infortuni. Il vero tratto distintivo è l'area economico-giuridica. Materie come il diritto sportivo e l'economia delle imprese preparano i futuri manager del settore. Tra le novità più originali c'è l'insegnamento in "Diritto degli e-sport e delle IT per lo sport", focalizzato sulle nuove frontiere tecnologiche.

I laureati possono aspirare a diversi ruoli nel mercato del lavoro:

Chinesiologi ed esperti del movimento per il benessere.

Preparatori atletici e istruttori di discipline sportive.

Manager e dirigenti di società o associazioni sportive.

Organizzatori di eventi e manifestazioni sportive.

Specialisti della gestione di Enti del Terzo Settore (ETS).

Per agevolare l'inserimento lavorativo, l'università ha attivato oltre quaranta convenzioni per tirocini formativi in tutta la Calabria. Gli studenti possono fare esperienza pratica in scuole, club e istituzioni sportive. Il corso vanta già solide sinergie con il CONI e il CIP Calabria, oltre a numerose federazioni (FIDAL, FIPAV, FIP, FIV) ed enti di promozione sportiva.

La didattica è arricchita da esperienze concrete e incontri con grandi protagonisti dello sport. Gli studenti hanno già lavorato come volontari in eventi nazionali come il Giro d’Italia di Handbike. Hanno partecipato a lezioni magistrali con figure del calibro di Ivo Ferriani (CIO) e Fefè De Giorgi (CT della Nazionale di Volley). Nei prossimi mesi partirà anche un corso per istruttori di nuoto paralimpico.

Il corso punta molto anche sull'internazionalizzazione. Nel maggio 2026 si è svolta la prima mobilità Erasmus+ a Barcellona. In collaborazione con l'ITTI, 23 studenti hanno frequentato seminari e visitato le strutture del Real Club Espanyol e del Barcelona FC. Altre collaborazioni internazionali sono in fase di definizione per i prossimi anni accademici.

Il corso in Scienze Motorie e Diritto dello Sport è un progetto giovane e dinamico. Il suo obiettivo è formare professionisti qualificati nel territorio e per il territorio. Le iscrizioni per il nuovo anno accademico sono aperte.

Il coordinatore del Corso di laurea la prof.ssa Angela Busacca conclude: «Scegliere questo percorso significa trasformare la passione per lo sport in una professione solida, moderna e spendibile. Il nostro obiettivo è formare specialisti completi direttamente nel nostro territorio e per il nostro territorio, offrendo al contempo una finestra spalancata sul mondo grazie a tirocini d'eccellenza e tappe internazionali come l'Erasmus a Barcellona. Ai giovani dico: il futuro dello sport e del management sportivo passa da qui, vi aspettiamo alla Mediterranea. C'è tempo fino al 30 settembre per salire a bordo».