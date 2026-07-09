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24 ORE ALL NEWS

Cronaca

Al porto di Gioia Tauro sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America 9 luglio 2026

9 luglio, 2026
Il processo

«Così Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta hanno condizionato economia e istituzioni in Lombardia»

È quanto scrive il gup nelle quasi 2mila pagine di motivazioni della sentenza del processo Hydra che ha portato a 62 condanne: «Elevata capacità di penetrazione e interferenze con scelte amministratori»
«Così Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta hanno condizionato economia e istituzioni in Lombardia»\n
Il caso

Rischia di saltare l’arrivo a Vibo del veliero da crociera più grande del mondo: «Banchina fatiscente, così perdiamo i turisti»

Il Wind Surf (5 alberi e 162 metri di lunghezza) è atteso per domattina a Vibo Marina ma a 24 ore di distanza il comandante ancora non ha garanzie su uno sbarco in sicurezza per i danarosi passeggeri. Sconcertato dopo il sopralluogo l’agente turistico intermediario: «Degrado incredibile»
Enrico De Girolamo
Rischia di saltare l’arrivo a Vibo del veliero\u00A0da crociera più grande del mondo: «Banchina fatiscente, così perdiamo i turisti»\n
Operazione Padrino

‘Ndrangheta, confisca da 2,7 milioni di euro a imprenditore ritenuto vicino alla cosca Tegano

Il provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza arriva al termine degli accertamenti patrimoniali coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria
Redazione
‘Ndrangheta, confisca da 2,7 milioni di euro a imprenditore ritenuto vicino alla cosca Tegano\n
sinergia tra istituzioni

Sgombero campo rom a Lamezia, Riga (Sap): «Lo Stato dimostra che con determinazione, coordinamento e professionalità la legalità può prevalere»

Al via il piano per il superamento di una delle realtà più complesse e dibattute del territorio lametino, a Scordovillo. Sull'avvio dei lavori e sulla complessa macchina organizzativa messa in moto è intervenuto il segretario generale provinciale del Sindacato autonomo di Polizia
Redazione
Sgombero campo rom a Lamezia, Riga (Sap): «Lo Stato dimostra che con determinazione, coordinamento e professionalità la legalità può prevalere»\n

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Sanità

Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»

8 luglio 2026
Ore 11:20
Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»
Cronaca

Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso

8 luglio 2026
Ore 11:22
Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso
Politica

Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale

8 luglio 2026
Ore 11:27
Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale
Società

Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi

8 luglio 2026
Ore 11:21
Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi
Politica

Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale

8 luglio 2026
Ore 11:27
Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale
Società

Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi

8 luglio 2026
Ore 11:21
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Sanità

Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»

8 luglio 2026
Ore 11:20
Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»
Cronaca

Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso

8 luglio 2026
Ore 11:22
Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso
Politica

Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale

8 luglio 2026
Ore 11:27
Sicurezza stradale: unanimità in Consiglio regionale
Società

Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi

8 luglio 2026
Ore 11:21
Caldo e siccità, servono reti nuove e meno sprechi
Sanità

Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»

8 luglio 2026
Ore 11:20
Agenas conferma: «Calabria ancora commissariata»
Cronaca

Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso

8 luglio 2026
Ore 11:22
Caso Bari: perquisiti Polito e Meluso
Ultimi aggiornamenti

Cavi tagliati sulla rete ferroviaria in Calabria, circolazione dei treni in graduale ripresa

Lo rende noto un comunicato di Rete ferroviaria italiana. Tecnici ancora al lavoro per ripristinare la piena funzionalità
Redazione Attualità
9 luglio 2026
Ore 07:25
Cavi tagliati sulla rete ferroviaria in Calabria, circolazione dei treni in graduale ripresa\n
La denuncia

Treni cancellati in Calabria, il Codacons: «Odissea per migliaia di viaggiatori»

Quattro le linee sospese. La denuncia dell’associazione: «Enormi disagi per gli utenti»
Redazione Attualità
9 luglio 2026
Ore 07:14
Treni cancellati in Calabria, il Codacons: «Odissea per migliaia di viaggiatori»\n
Disagi

Cavi tagliati sulla rete ferroviaria, stop ai treni su quattro linee calabresi: ecco quali

Coinvolte la Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola. Tecnici di Rfi al lavoro
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
Ore 05:52
Cavi tagliati sulla rete\u00A0ferroviaria,\u00A0stop ai treni su quattro linee calabresi: ecco quali\n
L'ispezione

Al porto di Gioia Tauro sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America

VIDEO | I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro e i funzionari del locale Ufficio doganale hanno fermato l’ingente carico che avrebbe un introito di circa 20 milioni di euro e che viaggiava in un container che trasportava pellet
9 luglio 2026
Ore 05:49
Al porto di Gioia Tauro\u00A0sequestrati oltre 113 kg di cocaina purissima proveniente dal Sud America
Codice Rosso

Botte e violenze nei confronti dei figli minori, divieto di dimora per una 45enne di Isola Capo Rizzuto

La misura si aggiunge al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico già disposto nei confronti dell'indagata. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Crotone
Redazione
9 luglio 2026
Ore 05:27
Botte e violenze nei confronti dei figli minori, divieto di dimora per una 45enne di Isola Capo Rizzuto\n
Blitz

La droga nascosta nei sacchi di pellet, 113 chili di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro

La sostanza stupefacente proveniente dall’America del Sud. Avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro
Redazione Cronaca
9 luglio 2026
Ore 05:11
La droga nascosta nei sacchi di pellet, 113 chili di cocaina sequestrati al porto di Gioia Tauro\n
il fatto

Violò il divieto di avvicinamento, ma era lei a cercarlo: 24enne assolto con formula piena

La difesa ha ricostruito un quadro ribaltato: non un uomo che aggredisce, ma un giovane braccato dalle attenzioni ossessive della compagna
Redazione
8 luglio 2026
Ore 19:02
Violò il divieto di avvicinamento, ma era lei a cercarlo: 24enne assolto con formula piena\n
Il processo

Naufragio di Cutro, in appello l’accusa chiede pene più alte per tre dei presunti scafisti

Il procuratore generale della Corte di Appello di Catanzaro ha invocato 17 anni di reclusione per due imputati e 12 per il terzo. Nuova udienza il prossimo 14 ottobre
Redazione Cronaca
8 luglio 2026
Ore 16:18
Naufragio di Cutro, in appello l’accusa chiede pene più alte per tre dei presunti scafisti\n
La decisione

Per il Consiglio di Stato la nascita di Arrical non è incostituzionale: bocciato il ricorso della Città metropolitana di Reggio

La Metrocity aveva proposto appello contro la legge con cui la Regione Calabria aveva istituito un’unica Ato. Per i giudici amministrativi la questione di costituzionalità sollevata è «manifestamente infondata»
Redazione Cronaca
8 luglio 2026
Ore 15:31
Per il Consiglio di Stato la nascita di Arrical non è incostituzionale: bocciato il ricorso della Città metropolitana di Reggio\n
La sentenza

L’ex sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone assolto dall’accusa di scambio politico-elettorale

Il professore Vincenzo Maiello e l'avvocata Maria Gattuso: «Il fatto non sussiste. Un’accusa fumosa e platealmente contraria ai fatti è stata spazzata via dalla perentoria statuizione del giudice»
8 luglio 2026
Ore 14:57
L’ex sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone assolto dall’accusa di\u00A0scambio politico-elettorale\n
Operazione Jerakarni

‘Ndrangheta, lo scambio di stupefacenti e le inedite dichiarazioni del pentito Accorinti: «A Briatico l’80% dei ragazzi fa uso di cocaina»

Luce anche sull’asse Gerocarne-Tropea per la compravendita di cocaina con al centro due esponenti della famiglia Idà e uno del c.d. ‘Ncinci. Le interazioni tramite criptofonini e la staffetta da Portosalvo alla Perla del Tirreno
Giuseppe Baglivo
8 luglio 2026
Ore 14:43
‘Ndrangheta, lo scambio di stupefacenti e le inedite dichiarazioni del pentito Accorinti: «A Briatico l’80% dei ragazzi fa uso di cocaina»\n
la sentenza

Siderno, assolto l’ex sindaco Pietro Fuda: cade l’accusa di concorso esterno

Il Tribunale di Locri ha respinto la richiesta della Dda reggina, che aveva invocato una condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione
il.ba.
8 luglio 2026
Ore 14:29
Siderno, assolto l’ex sindaco Pietro Fuda: cade l’accusa di concorso esterno\n
emergenza sociale

Campo rom Scordovillo, al via lo sgombero delle prime abitazioni. Ferro: «Risultato storico»

Per il sottosegretario all'Interno si tratta di un intervento di straordinaria complessità che pone le basi per superare definitivamente una delle più gravi situazioni di degrado sociale e ambientale del Mezzogiorno
Redazione
8 luglio 2026
Ore 14:21
Campo rom Scordovillo, al via lo sgombero delle prime abitazioni. Ferro: «Risultato storico»\n
lettera esclusiva a cosenza channel

Adolfo Foggetti rompe il silenzio: «Estromesso dalla protezione, non ho mai ritrattato»

L’ex collaboratore di giustizia scrive in esclusiva alla nostra testata e denuncia la sua situazione personale. E aggiunge: «Rango voleva uccidermi senza motivo, perciò mi pentii»

Redazione
8 luglio 2026
Ore 14:12
Adolfo Foggetti rompe il silenzio: «Estromesso dalla protezione, non ho mai ritrattato»
criticità operativa

Porto di Gioia Tauro, l’allarme dei sindacati: «Servizi di sicurezza antincendio a rischio»

In una nota congiunta, Cgil, Cisl, Uil, Conapo e Confsal definiscono allarmante e insostenibile la rimodulazione del personale specialista che entrerà in vigore il 13 luglio 2026 
Redazione
8 luglio 2026
Ore 14:03
Porto di Gioia Tauro, l’allarme dei sindacati:\u00A0«Servizi di sicurezza antincendio a rischio»\n
L’inchiesta

Rimborsi per l’auto blu, la Procura di Roma chiude le indagini sul presidente della Regione Occhiuto

Il reato contestato è truffa in relazione ai rimborsi mensili di circa 3.800 euro che sarebbero stati percepiti per l’autovettura
Redazione Cronaca
8 luglio 2026
Ore 12:10
Rimborsi per l’auto blu, la Procura di Roma chiude le indagini\u00A0sul presidente della Regione Occhiuto\n\n\n
Lieto fine

Dispersa durante un'escursione nei boschi di Mesoraca, ritrovata nella notte: decisivo il lavoro di squadra dei soccorritori

Il caso ha riguardato una donna di 65 anni che si è persa nei boschi di località Fratta. Ore di ricerche per i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le forze dell'ordine, Esercito e volontari
Redazione Cronaca
8 luglio 2026
Ore 11:58
Dispersa durante un'escursione nei boschi di Mesoraca,\u00A0ritrovata nella notte: decisivo il lavoro di squadra dei soccorritori\n
La scelta

‘Ndrangheta a San Siro, anche il padre di Marco Ferdico pronto a collaborare con la Dda di Milano

Nel processo davanti alla Corte d'Assise emergono nuovi sviluppi. Gianfranco Ferdico potrebbe seguire il percorso del figlio e di Andrea Beretta, mentre in aula prosegue il racconto sui retroscena dell'agguato del 2022
Redazione Cronaca
8 luglio 2026
Ore 10:51
‘Ndrangheta a San Siro, anche il padre di Marco Ferdico pronto a collaborare con la Dda di Milano\n
Coraggio e altruismo

Corigliano, il gesto eroico di un ragazzo che evita la tragedia: donna salvata prima del salto nel vuoto

Attimi di paura nel centro storico. Un giovane è intervenuto senza esitazione, riuscendo a guadagnare tempo prezioso fino all'arrivo dei soccorsi e scongiurando il peggio
Francesco Roberto Spina
8 luglio 2026
Ore 10:37
Corigliano, il gesto eroico di un ragazzo che evita la tragedia: donna salvata prima del salto nel vuoto\n
LA PROCURA FA CHIAREZZA

Scalea, la procura di Paola apre un’indagine e dispone l’autopsia sulla salma del giovane Dimitri

La magistratura vuole ricostruire ogni fase della tragedia ed escludere eventuali responsabilità. Tuttavia, si tratterebbe di un mero atto dovuto: dai primi riscontri, quel giorno sulla spiaggia erano regolarmente esposte le bandiere rosse per indicare una situazione di pericolo a causa del mare agitato
Francesca Lagatta
8 luglio 2026
Ore 10:18
Scalea,\u00A0la procura di Paola apre un’indagine e dispone l’autopsia sulla salma del giovane Dimitri
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Ultimo sold out a Reggio Calabria: biglietti polverizzati, verso una seconda data al Granillo

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’Ndrangheta a San Siro, si pente anche Marco Ferdico: «Non solo Bellocco, clan calabresi anche dietro la curva del Milan»

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Nuova intimidazione a Patrizia Rodi Morabito, bruciate coltivazioni di kiwi e ulivi a Rosarno: «La terra ancora fuma»