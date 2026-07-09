«Così Cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta hanno condizionato economia e istituzioni in Lombardia»

È quanto scrive il gup nelle quasi 2mila pagine di motivazioni della sentenza del processo Hydra che ha portato a 62 condanne: «Elevata capacità di penetrazione e interferenze con scelte amministratori»
Il Wind Surf (5 alberi e 162 metri di lunghezza) è atteso per domattina a Vibo Marina ma a 24 ore di distanza il comandante ancora non ha garanzie su uno sbarco in sicurezza per i danarosi passeggeri. Sconcertato dopo il sopralluogo l’agente turistico intermediario: «Degrado incredibile»
Al via il piano per il superamento di una delle realtà più complesse e dibattute del territorio lametino, a Scordovillo. Sull'avvio dei lavori e sulla complessa macchina organizzativa messa in moto è intervenuto il segretario generale provinciale del Sindacato autonomo di Polizia
VIDEO | I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro e i funzionari del locale Ufficio doganale hanno fermato l’ingente carico che avrebbe un introito di circa 20 milioni di euro e che viaggiava in un container che trasportava pellet
La Metrocity aveva proposto appello contro la legge con cui la Regione Calabria aveva istituito un’unica Ato. Per i giudici amministrativi la questione di costituzionalità sollevata è «manifestamente infondata»
Luce anche sull’asse Gerocarne-Tropea per la compravendita di cocaina con al centro due esponenti della famiglia Idà e uno del c.d. ‘Ncinci. Le interazioni tramite criptofonini e la staffetta da Portosalvo alla Perla del Tirreno
Per il sottosegretario all'Interno si tratta di un intervento di straordinaria complessità che pone le basi per superare definitivamente una delle più gravi situazioni di degrado sociale e ambientale del Mezzogiorno
Nel processo davanti alla Corte d'Assise emergono nuovi sviluppi. Gianfranco Ferdico potrebbe seguire il percorso del figlio e di Andrea Beretta, mentre in aula prosegue il racconto sui retroscena dell'agguato del 2022
La magistratura vuole ricostruire ogni fase della tragedia ed escludere eventuali responsabilità. Tuttavia, si tratterebbe di un mero atto dovuto: dai primi riscontri, quel giorno sulla spiaggia erano regolarmente esposte le bandiere rosse per indicare una situazione di pericolo a causa del mare agitato