Giancarlo Conticchio: «È solo una bambina. Lo stato è presente e i cittadini devono aver fiducia»

«Ci tengo a sottolineare che lo Stato è presente e i cittadini devono aver fiducia e non devono aver paura di denunciare». Lo dice all'Agi il questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio, in relazione all'arresto di un giovane di 22 anni, residente a Cosenza, che maltrattava la sua giovanissima compagna, appena quindicenne. «E' solo una bambina, maltrattata da un anno dal compagno - precisa il Questore - e per fortuna Polizia e procura si sono mosse appena hanno saputo cosa stava accadendo, e noi vogliamo dare un'iniezione di fiducia alla popolazione: noi ci siamo».