«Il primo ottobre saranno passati 25 anni da quando mio figlio di sette anni, Nicholas, morì dopo essere stato colpito da un proiettile durante un tentativo di rapina in auto lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria mentre eravamo in vacanza con tutta la famiglia. Mia moglie Maggie ed io donammo i suoi organi e cornee che andarono a cinque malati italiani molto gravi (quattro dei quali adolescenti), alcuni quasi in punto di morte, e altri due adulti che stavano diventando ciechi. Venticinque anni dopo, cinque dei sette sono ancora vivi». Con queste parole, Reg Green annuncia il ritorno in Italia per una serie di eventi promossi per omaggiare il ricordo del piccolo e per lanciare un messaggio di speranza e sensibilizzazione: «Nei dieci anni successivi alla morte di Nicholas, i tassi della donazione degli organi in Italia sono triplicati, un tasso di crescita a cui nessun’altra nazione è andata vicino. Migliaia di persone che sarebbero morte sono invece vive. E’ conosciuto nel mondo come ‘L’Effetto Nicholas’», aggiungono nella missiva.

Gli eventi per ricordare Nicholas

Diversi gli appuntamenti in programma: «Maggie ed io verremo in Italia per alcuni eventi, e per visitare gli ospedali e incontrare le persone che furono coinvolte all’inizio della storia. Il primo ottobre ci attendiamo di incontrare tre dei riceventi di Nicholas al Policlinico di Messina, dove Nicholas è morto e dove alcuni membri dello staff che erano di servizio quella notte saranno presenti. L’ospedale ha intenzione di caratterizzare l’anniversario intitolando il reparto di terapia intensiva a Nicholas, per ricordare che una decisione di donare può salvare in media tre o quattro vite».

La donazione degli organi

Quindi l’appello: «I tassi della donazione degli organi sono inferiori a quelli che servirebbero. E’ devastante vedere dei pazienti che sono in lista d’attesa e che muoiono – con alcuni che sono molto giovani, anche solo bambini piccoli – a causa del problema ad un organo che potrebbe facilmente essere sostituito. Tutto quello che serve è un semplice ‘sì’».

L'itinerario

30 settembre a Polistena. Incontro con lo staff dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi, il primo nosocomio dove Nicholas venne portato dopo essere stato colpito.

1 ottobre a Messina. Incontro e conferenza con lo staff dell’Ospedale e tre dei riceventi di Nicholas presso l’Ospedale dove Nicholas è morto e i suoi organi espiantati.

2 e 3 ottobre a Roma. Eventi vari.

4, 5, 6 ottobre a Milano.

7 ottobre a Milano. Conferenza all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.

LEGGI ANCHE: «Nicholas continua a vivere»: Maria Pia salva grazie all’amore della famiglia Green

Vive con il fegato di Nicholas Green da 24 anni: la storia di Maria Pia

La sua storia scosse il mondo, ventritrè anni fa la tragedia di Nicholas Green (VIDEO)

L’appello del papà di Nicholas Green: «Le famiglie conoscano chi ha ricevuto gli organi dei propri cari»

Il papà di Nicholas Green scrive agli italiani: «Grazie per il supporto»

Morto il giovane che ricevette il cuore di Nicholas Green