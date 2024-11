Per l’otto marzo, lo sportello antiviolenza "La Ginestra" ha scelto di scendere in campo con un’iniziativa molto particolare. Nella giornata dedicata alle donne, infatti, sarà trasmesso in contemporanea sulle principali radio della provincia cosentina lo spot realizzato dall'associazione presieduta dall'avvocato Teresa Sposato. L'iniziativa servirà a sottolineare ancor una volta l’importanza di dire no alla violenza sulle donne. Numerose le radio che hanno aderito all'evento: Radio One, Radio Digiesse, Radio Azzurra, Radio Balla Balla, Radio Movida, Radio Italia anni 60, Radio Lattemiele, Radio Amore, Radio CRT. Lo spot sarà trasmesso intorno alle ore 9 e nei prossimi giorni anche nelle radio su scala nazionale.

La partecipazione di Annalisa Insardà

Lo spot è stato realizzato anche grazie all’attrice Annalisa Insardà, che ha prestato la sua voce nelle vesti di testimonial. «Sono sempre favorevole alle campagne di sensibilizzazione - ha detto l'artista -. Nel mio nuovo spettacolo, "Manipolazione indolore", che ha debuttato a Lachiarella a Milano lo scorso 2 marzo, ho inserito un monologo che racconta come la vessazione psicologica, economica e fisica degli uomini violenti renda la vita delle donne un inferno, attraverso anche una “certosina” manipolazione emotiva che fa sentire le donne oltre che vittime anche colpevoli». Poi conclude: «Bisogna denunciare e riprendersi la dignità che c’è stata assegnata alla nascita».

La presidente: «Uno spot per ritrovare il coraggio»

Entusiasta dell’iniziativa anche la presidente dello sportello, Teresa Sposato. La donna ha dichiarato: «L’obiettivo de La Ginestra è arrivare al cuore di quelle donne che convivono tutti i giorni con il demone della violenza, per far sapere loro che siamo pronti a tendere loro la mano, a difenderle e ad accompagnarle fuori dalla morsa della violenza. Obiettivo che vogliamo raggiungere utilizzando tutti i mezzi, perciò abbiamo pensato ad uno spot e alla radio. La radio è l’amica di tutti ma soprattutto di noi donne, quella che ci tiene compagnia in macchina, a casa, in ufficio, quella che ci fa emozionare attraverso una canzone e che attraverso uno spot può infondere coraggio a quelle donne che l’hanno perso, permettendo di salvargli la vita».

Un fiocco rosso contro la violenza

Nella stessa giornata, numerose attività commerciali dei comuni di Santa Maria del Cedro, Grisolia e Diamante che aderiranno allo spirito dell’iniziativa, esporranno una locandina dell'associazione "La Ginestra" con un fiocco rosso per unirsi simbolicamente contro la violenza sulle donne.