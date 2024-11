Dopo l'insediamento il manager lucano ha consumato il passaggio in università. Sul tavolo i temi dell'integrazione e del ruolo dell'ateneo

Incontro, questa mattina, al campus dell’università Magna Graecia, tra il rettore dell’ateneo catanzarese, Giovambattista De Sarro, e il nuovo commissario straordinario dell’azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, Vincenzo La Regina.

L’insediamento di Vincenzo La Regina, sul cui nominativo si è raggiunta l’intesa tra l’università ed il commissario ad acta per il piano di rientro, è stata l’occasione per un primo incontro con il vertice dell’ateneo per fare il punto sui prossimi sviluppi che vedranno interessata l’azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, anche alla luce della legge regionale dei mesi scorsi, e sul ruolo importante svolto dall’università nel contesto sanitario regionale.

«L’auspicio – ha dichiarato il rettore Giovambattista De Sarro – è che da questo incontro possa crescere e consolidarsi una collaborazione positiva per il bene della sanità calabrese, per dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini».