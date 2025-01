Sono state celebrate questo pomeriggio le esequie di Giuseppe Chiaravalloti, ex governatore calabrese deceduto all'età di 90 anni.

Il magistrato di Satriano (Catanzaro) aveva guidato una giunta di centrodestra nel quinquennio tra il 2000 ed il 2005. Tantissime le manifestazioni di cordoglio portate alle due camere ardenti, allestita la prima ieri in una struttura privata e stamane alla Cittadella regionale del capoluogo. In quella privata la salma aveva ricevuto la visita del cardinale Mimmo Battaglia, originario dello stesso centro dell'alto soveratese.

Nella basilica dell'Immacolata, invece, per i funerali celebrati dal parroco don Sergio Jacopetta, tanti altri volti noti della politica locale e regionale hanno sostenuto la famiglia Chiaravalloti per l'ultimo saluto.

In prima fila la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, il governatore in carica Roberto Occhiuto, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ed il capo di gabinetto, poi assessore nella giunta del defunto, Gianfranco Luzzo. Poco distanti anche Michele Traversa, leader del centrodestra locale ma anche Mario Oliverio, di sponda opposta.

Tra gli altri anche Fausto Orsomarso di Fratelli d'Italia e Dorina Bianchi e Mario Tassone ex deputati. Il sermone di don Jacopetta si è incentrato sui passaggi evangelici della messa mentre un riferimento preciso all'uomo politico l'ha fatto don Fausto Velonà, celebrante con altri sei sacerdoti, il quale ha rivelato il particolare che poche settimane dopo la sua elezione "don Peppino", come era oramai comunemente noto Chiaravalloti, aveva visitato la Casa Velonà ed suoi ragazzi disagiati. Toccanti anche i ricordi finali dei due nipoti i quali hanno ringraziato il nonno per la sua grande presenza pedagogica e culturale nelle rispettive crescite, ricordandone gli insegnamenti classici ed i riferimenti alle grandi opere letterarie persino sul letto d'ospedale a pochi giorni dalla morte. Giuseppe Chiaravalloti riposerà nella cappella di famiglia della sua Satriano.