Le salme parcheggiate nella camera mortuaria del cimitero di Cosenza sono una cinquantina. Qualcuna è qui dallo scorso mese di novembre. Ancora per poco per fortuna. Sono stati infatti reperiti 48 loculi per procedere alla loro tumulazione e dare ai defunti una collocazione degna.

Mancano i loculi

Le operazioni di sistemazione sono già iniziate. Altri 32 loculi, riferiscono da Palazzo dei Bruzi, saranno resi disponibili entro fine marzo. In tal modo sarà possibile far fronte all’attuale emergenza ed anche alle esigenze dell’immediato futuro.

Le salme nella camera mortuaria

Quello della mancanza di spazi nella struttura di Colle Mussano è un problema ricorrente: l’attesa può arrivare a protrarsi per diverse settimane, provocando un supplemento di sofferenza per parenti ed amici delle persone defunte. L’amministrazione comunale ha progettato la costruzione di un nuovo complesso da 1.200 posti. Considerato l’attuale fabbisogno medio di sessanta loculi al mese, quest’opera consentirebbe di andare avanti senza intoppi per quasi due anni. Ma le procedure burocratiche sono ancora in fase embrionale per cui al momento si naviga a vista, cercando di limitare i disagi al minimo.