In tutte le scuole di ogni ordine e grado di Crotone le lezioni in presenza riprenderanno solo dopo le festività di Natale. È quanto scaturito dalla riunione che si è tenuta questa mattina nel palazzo municipale tra l’Amministrazione comunale. i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori degli istituti della città.



Obiettivo dell’incontro promosso dal sindaco Vincenzo Voce e coordinato dall’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via e dall’assessore alla Tutela della Salute Carla Cortese, al quale era presente anche Domenico Tedesco, direttore del Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale, era condividere le scelte avendo preminente la salute e la sicurezza degli alunni.



Il sindaco Voce si è soffermato sulla diffusione del coronavirus in città e nel territorio provinciale i cui dati sono aumentati, tra l’altro, in maniera esponenziale proprio in coincidenza con l’apertura delle scuole.



Pur evidenziando lo stesso sindaco e gli assessori Via e Cortese l’importanza della didattica in presenza, «la situazione che si registra attualmente – spiega una nota del Comune - impone il prolungamento delle decisioni già assunte nei giorni scorsi con la sospensione della didattica in presenza anche in questo periodo. Decisione che è stata condivisa all’unanimità da tutti i partecipanti: sia i dirigenti scolastici che i rappresentanti dei genitori».



Lo stesso Tedesco, nell’evidenziare che i dati che si registrano in questo periodo, in un solo giorno, sono mediamente pari a quelli registrati complessivamente nella prima fase di lockdown, ha sottolineato l’opportunità della sospensione della didattica in presenza. Particolare attenzione è stata riservata agli alunni con diversa abilità ai quali è garantito il diritto alla didattica in presenza.