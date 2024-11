L’evoluzione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 nel territorio comunale di Frascineto indica «chiaramente la necessità di adottare ulteriori misure e provvedimenti idonei a salvaguardare la salute pubblica» spiega il sindaco Angelo Catapano, che stamane ha deciso la sospensione delle attività didattiche di ogni e grado a far data dal 7 al 16 gennaio.

Il rientro posticipato tra i banchi per i bambini della scuola dell’infanzia statale e paritaria, primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicomprensivo Polo Arbëresh” di Lungro è stata motivata con la necessità di «tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi, e, nel contempo, assicurare la massima tranquillità alle famiglie, agli insegnanti, a tutto il personale e così, contenere il diffondersi del virus».

Ad oggi sono 19 i nuovi casi accertati tra la fine dell'anno ed i primi giorni di gennaio. Nella nuova ordinanza il sindaco consente ai cittadini di Frascineto che erano fuori sede di fare rientro presso la propria residenza, comunicandolo almeno 24 ore prima, attraverso il portale www.recovid19.it raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e via mail all’indirizzo info@comune.frascineto.cs.it con indicazione del luogo di provenienza, del mezzo di trasporto utilizzato per il rientro, dell’indirizzo di destinazione e del recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni. E’ altresì fatto obbligo al rientro di sottoporsi a isolamento fiduciario volontario della durata di dieci giorni oppure fino a presentazione di un risultato negativo di test molecolare o antigenico eseguito dopo l’arrivo.

«Stiamo monitorando la situazione con controlli serrati al fine di evitare ulteriori contagi tra la popolazione – afferma Catapano - Massima è l’allerta rispetto a questa grave emergenza, che si è determinata. Ancora una volta confido nella collaborazione dei cittadini ad osservare tutte le norme e, soprattutto, raccomando l’uso della mascherina, degli igienizzanti, di attenersi scrupolosamente a tutte alle misure in vigore e di ridurre le uscite, al solo fine per esigenze di necessità».