I vigili del fuoco di Cosenza sono intervenuti con tre mezzi antincendio. Indagini in corso

Nella mattinata odierna i vigili del fuoco di Cosenza sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio di un capannone adibito a stalla e deposito mezzi agricoli nel comune di Bianchi. Sul posto, per mettere in sicurezza l’area, sono giunti tre mezzi antincendio e nove soccorritori. Indagini per stabilire l’origine dell’incendio.