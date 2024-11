Una prova di coraggio e una pratica salutare. Anche quest’anno a Marina di Gioiosa si è rinnovato il tradizionale appuntamento con il cimento invernale della Locride, il tuffo collettivo nelle acque del mar Jonio di buon augurio per il nuovo anno. Il clima mite di questi giorni ha favorito sia l’atto di coraggio che il numero di partecipanti, grazie a temperature – dell’acqua così come atmosferiche – sicuramente più sopportabili. Questa pratica di benessere globale sta incontrando il gusto di adulti e piccini, stuzzicando la curiosità di tanti. Un modo per riallacciare il rapporto con il mare in un periodo dell’anno inconsueto.