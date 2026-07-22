Resta alta la tensione sul fronte incendi nel territorio di Morano Calabro, nel Cosentino, mentre a Frascineto l'emergenza sembra essere rientrata. A Morano, intorno alle 6, le operazioni di spegnimento sono riprese a pieno ritmo nella zona di Monte Calcinaia, dove le fiamme continuano a minacciare la dorsale che si estende verso il centro abitato. Sul posto è operativo il direttore delle operazioni di spegnimento di Calabria Verde in costante coordinamento con i mezzi aerei. Al momento, su Morano, è attivo un mezzo aereo e due squadre a terra.

A fare il punto della situazione all'Ansa è il primo cittadino, Mario Donadio, sentito telefonicamente: «Da stamattina alle 6 siamo sul luogo, a monte Calcinaia, con il Dos di Calabria Verde. Si sta provando con il Canadair a spegnere il fuoco sulla dorsale che viene verso il centro abitato. Sono stati fatti già diversi lanci. Penso che tra un paio di lanci questa dorsale dovrebbe essere attenuata quasi definitivamente, per poi passare sulla dorsale di Campotenese, in località Campizzi, dove ci sono dei fuochi che rischiano di scendere a valle».

«Al momento - ha sottolineato il sindaco - stanno operando un Canadair e due squadre a terra che interverranno a piedi dove potranno. Abbiamo fatto ripristinare anche un'arteria di collegamento rurale che porta da Morano a Campizzi, evitando il giro di Campotenese, in modo da poter intervenire subito con i mezzi da terra qualora il fuoco dovesse scendere, così come avevamo già fatto ieri ripristinando la fascia di protezione del centro abitato. Ci stiamo muovendo con tutti i mezzi a nostra disposizione».

«La situazione a Frascineto è tranquilla. Qui hanno finito e le squadre antincendio si sono spostate in altri luoghi dove è necessaria la loro presenza», ha detto all'Ansa il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano.