Lo scorso 13 novembre, la 32enne è stata travolta da un treno in transito sui binari nei pressi della stazione della cittadina altotirrenica. Le esequie si terranno nella chiesa San Paolo Apostolo alle 11

Si terranno questa mattina alle 11, nella chiesa di San Paolo Apostolo di Praia a Mare, i funerali di Ilaria Battaglia, la giovane di 32 anni tragicamente scomparsa a seguito di un incidente ferroviario avvenuto quattro giorni fa. La città intera si prepara a dare l’ultimo saluto a una ragazza conosciuta e amata, la cui perdita ha profondamente scosso la comunità. Al termine, il corteo accompagnerà la salma verso il cimitero comunale.

Comunità scossa

Ilaria, che lavorava nella scuola dell’infanzia del paese tirrenico, era una persona solare, impegnata nel lavoro e nella vita sociale, come testimoniano amici e conoscenti.

In queste ore, numerosi messaggi di affetto continuano a moltiplicarsi sui social, a dimostrazione di quanto Ilaria fosse apprezzata e di come la sua scomparsa rappresenti una perdita profonda per tutta la comunità.