Secondo approdo sulla banchina di Levante del porto di Reggio Calabria in due giorni. Questo è il segno dei frequenti trasferimenti dei migranti che si stanno susseguendo in questo frangente di grande pressione registrata a Lampedusa, ma non solo. Oltre 600 migranti sono arrivati nel tardo pomeriggio di martedì da Porto Empedocle per poi essere trasferiti in altri centri di accoglienza. Stasera stanno sbarcando 569 persone provenienti da Lampedusa, sempre dalla nave Siremar Paolo Veronese. Sul porto le forze dell’ordine gestiscono lo sbarco per poi procedere con il foto segnalamento.

Continua a leggere l'articolo su IlReggino.it.