Il calendario segna ancora pieno inverno ma a Reggio Calabria oggi si respira aria di primavera. Come se il Covid fosse un brutto ricordo e la pandemia ormai lasciata alle spalle (ma purtroppo così non è ancora) i reggini, complici le temperature elevate, hanno preso d’assalto Corso Garibaldi e lungomare.

Chi fa shopping, chi passeggia assaporando il sole, bambini liberi di correre e non possono mancare gli amanti dello sport. Tra gli immancabili addetti alle corsette, oggi si vedono anche pattini, bici e skateboard. Ma non mancano i temerari che al lungomare hanno preferito la spiaggia. Tra le colonne di “Opera” si scattano book fotografici e si perdono le stories per Instagram. Oggi i social reggini e non solo, celebrano un assaggio di primavera in quel chilometro più bello d’Italia che mette in ombra, almeno per qualche ora, cumuli di spazzatura ed emergenze varie.