La ventesima puntata di A SANGUE FREDDO dal titolo LA MORTE SOSPESA - IL MISTERO DI MADALINA ripercorre le indagini sulla misteriosa morte di Madalina Pavlov, la giovane di 21 anni precipitata dal sesto piano di un palazzo il 21 settembre del 2012 a Reggio Calabria.

Scopriremo le ultime novità sul caso insieme all'avvocato della famiglia, Giuseppina Iaria e ascolteremo la testimonianza della madre di Madalina, Agafia Gabriella Cutulencu. In studio Nadia Donato e Loredana Colloca.



